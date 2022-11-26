台南民進黨刺客新人9成全上 成績傲人

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民進黨此次推出的許多新人市議員候選人幾乎全部當選，除了第4選區的陳福慶輸給現任市議員周奕齊外，包含第1選區大新營的王宣貿，第2選區北門學甲的謝舒凡，第5選區善化安定的余祝青，第6選區安南蔡麗青，第7選區永康的朱正軒、黃肇輝，第8選區中西北區的周嘉韋，第9選區南安平的林依婷，第11選區新豐區陳皇宇全為新科市議員，他們大部分都有立委助理的經驗，或是曾在市府工作過，關於市政都有非常多的抱負與理想，此番當選相信能為台南市政帶來一番新氣象。
南、安平區市議員當選人林依婷擠下現任市議員呂維胤，以第2高票當選。林依婷表示，她感謝所有市民及民進黨願意給年輕人出來奉獻服務的機會，也感謝家人一路支持，以及父親給予協助、建議及最強的後盾，她絕對不會辜負選民給予的責任，未來會全力做好議員的角色。
永康區議員15搶7競爭非常激烈，議員當選人朱正軒得票數9993，在該選區第3高票當選。朱正軒表示，在艱困選戰中感恩鄉親的栽培疼惜，才會有今天的勝出，他將會秉持苦幹實幹的精神，不忘初衷繼續前進。
另外第10選區無黨籍的曾之婕，夾帶父親前任副議長曾順良的廣大人脈，及弟弟現任議員曾信凱的基層經營，加上她的外型甜美，選舉期間勤走地方，努力拉票、拜票，以親和力拉近與選民的距離，也順利的以第2高票當選，從弟弟曾信凱手中接棒。