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世足／絕境中挺身而出　梅西最後一舞不打算在小組賽結束

▲梅西。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

自己的「最後一舞」不打算就這樣落幕，阿根廷球星梅西(Lionel Messi)在對墨西哥的關鍵一戰，打進石破天驚的致勝球，帶領阿根廷以2:0拿下重要的一勝，目前1勝1敗，在C組位居第二。

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上一場爆冷輸沙烏地阿拉伯之後，阿根廷這一場有必須要贏的壓力，墨西哥自然也明白，因此對於本場比賽以較為保守的心態來準備，擺出了5-3-2這種極度收縮的陣勢，戰略上則以逼平、賭博反擊為主。上半場使用的效果相當不錯，阿根廷幾乎沒有在30碼線內有太多有威脅的傳球。

下半場阿根廷承受相當大的壓力，隨著時間和體能流逝，再久攻不下，要取得進球只會越來越難。但在這樣艱困的情況下，梅西展現出了球星價值，在絕境之中挺身而出。

第64分鐘，Angel Di Maria邊線突破分球，梅西在前面還有人攔阻的情況下，突然之間遠距離抽射，墨西哥門將Guillermo Ochoa攔阻不及，球應聲入網，阿根廷終於取得進球。

在這之後，球隊壓力也完全得到釋放，Enzo Fernandez再補上致命一擊，球對最終以2:0拿下最後勝利。2022年至今，梅西9次代表阿根廷隊出戰比賽，貢獻了13顆進球和3次助攻。

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