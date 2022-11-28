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星巴克特大杯「買1送1」今11點開喝　摩斯咖啡第2杯11元

▲週一不Blue，星巴克一日限定「特大杯買1送1」11點開喝，摩斯漢堡咖啡週年慶，中杯咖啡「第二杯11元」，中杯拿鐵兩杯110元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲週一不Blue，星巴克一日限定「特大杯買1送1」11點開喝，摩斯漢堡咖啡週年慶，中杯咖啡「第二杯11元」，中杯拿鐵兩杯110元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

週一又能爽喝咖啡小確幸！星巴克一日限定「特大杯買1送1」今（28）日11點開喝，整整9小時揪上同事好友一起分享優惠吧；摩斯漢堡的咖啡週年慶第一波優惠倒數3天，摩斯咖啡中杯「第二杯11元」、拿鐵中杯則是兩杯110元。

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今天11/28又有星巴克「特大杯買1送1」優惠快閃！「週一就要看見你好友分享」活動，大方祭出「特大杯買1送1」，限今日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

摩斯漢堡入冬也推出「咖啡週年慶」活動，即日起至11/30倒數3天，到店購買中杯摩斯咖啡加購第二杯只要優惠價11元，消費兩杯中杯拿鐵咖啡享優惠價110元；或使用MOS Order App「安心取溫馨送」可享咖啡量購組合優惠，大杯摩斯咖啡或拿鐵咖啡都「買10送10」，另有「買5送3」的方案可選。

▲台灣星巴克5/14(六)將舉行近年來最大規模的聯合招募徵才活動，總計開出700名正職及兼職人員職缺，參與面試者當日即招待一杯冰熱自選的本日咖啡。員工福利曝光，只要上班期間可免費享用2杯飲品。（圖／台灣星巴克提供）
▲11/28又有星巴克「特大杯買1送1」優惠快閃！「週一就要看見你好友分享」活動，可享「特大杯買1送1」。（圖／台灣星巴克提供）
▲摩斯漢堡咖啡週年慶，中杯咖啡「第二杯11元」，中杯拿鐵兩杯110元；還有量購優惠倒數3天。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡咖啡週年慶，中杯咖啡「第二杯11元」，中杯拿鐵兩杯110元；還有量購優惠倒數3天。（圖／摩斯漢堡提供）

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