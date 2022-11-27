海底撈「免費領400元」折價券　鍋爐一起外送到家還免洗

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以眾多誇張寵粉事蹟建立好名聲的海底撈，再度給出官方LINE帳號隱藏版優惠，即日起至11/30，只要加入全台8間門市LINE帳號，就能「免費領外送400元折價券」一張，只要叫外送就能直接折抵使用，而且8間門市的每一間LINE帳號都能領，簡直就是給懶人宅在家吃美食的超划算折扣。
最棒的是，海底撈的外送服務除了鍋物湯底、火鍋食材，還連鍋子、爐子、碗盤等所有餐具還能幫大家一起外送到家，而且吃完也不用收拾、不用清洗，48小時內再讓專人到府回收就好。
海底撈開放「免費領外送400元優惠券」的門市有：新北板橋店、台北西門店、台北慶城店、台中中友店、台中遠百店、台南南紡店、高雄遠百店、高雄巨蛋店，各個門市的[email protected]官方帳號連結，可以上海底撈官方社群掌握喔。
另外，煲湯式火鍋「撈王」慶祝創立12週年，也大方祭出三重優惠驚喜，即日起至12/11(日)23:59限時寵客，第一重、期間至撈王ATT門店用餐，即可享「滿千送百」，而且可以當日現抵消費金額，還同時享有無上限累贈。第二重、用餐期間完成官方社群活動，加碼再送「美國牛五花胸腹肉（大）」免費兌換券（限下次使用，數量有限送完為止）。第三重、完成撈王FB粉絲專頁上按讚留言的指定任務，就有機會抽中「撈王太極鍋：經典胡椒豬肚雞＋麻辣鍋（有料）」免費招待2名、「撈王經典胡椒豬肚雞（大煲）」免費招待2名、「撈王藤椒酸菜魚（大煲）」2名等12項大獎。