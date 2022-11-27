韓國瑜炫風再橫掃全台！輔選32人30人當選 議員名單曝光
2022九合一大選26日落幕，國民黨拿下13縣市首長，民進黨僅守住5縣市，創下創黨以來最低紀錄，蔡英文為此辭去黨主席的位置。然而，令人矚目得是，韓國瑜雖然今年並未參選，不過在選舉期間，韓國瑜輔選的32人當中，一共有30人當選，讓網友認為「韓流再度橫掃台灣」。
編輯中心/綜合報導
據悉，韓國瑜在選舉期間全台奔走輔選，本屆九合一大選輔選議員包括許采蓁、朱暖英、陳錦祥 、戴錫欽、陳偉杰、蔣根煌、葉元之、廖先翔、王威元、江怡臻 、詹江村、潘一全、黃世芳、林金結、楊朝偉、黃新華、邱峰堯、張瀞分、許修睿、闕枚莎、張鎮榮、徐弘庭、柳采葳、陳炳甫、汪志冰、蔡育輝、陳韋曄、陳重文、李明哲、謝克洋、林鼎超等32人。
然而其中除了謝克洋與林鼎超落選，其他30位候選人全部當選，輔選勝率高達93.75%！韓國瑜也在選戰開票結果出爐之後，在臉書上首發聲表示「感謝各議員候選人能夠給我這個錦上添花的機會」態度相當謙虛。
貼文一出，不少網友紛紛湧入韓國瑜臉書表示「韓總真是謙虛！沒有您的輔選如何成就今日戰績！」、「因為有您無私奉獻付出輔選才能翻轉藍天！韓國瑜讚啦」、「韓國瑜才是翻轉的唯一秘密武器！支持韓國瑜」、「韓市長是福將，去到哪裡輔選大部分都上，市長辛苦了」、「因為有您無私的付出，讓藍軍更加團結」、「韓總魅力無法擋啊！韓流又來啦！」（編輯：張嘉哲）