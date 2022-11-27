鼎王「麻一點」麻辣熊超萌！兼賣辣辣手搖飲 一鍋吃3味
冬天最適合吃麻辣鍋，看好台灣民眾最愛相揪吃麻辣火鍋，也愛喝手搖飲的習性，鼎王餐飲集團推出全新品牌「麻一點」，並鎖定年輕客群首創複合式店型，結合麻辣鍋店及手搖飲店，是少見的一站式消費模式，除了能到店吃鍋，門口結帳櫃台也是茶飲吧台，同步提供飲料外帶服務。
記者黃韻文/綜合報導
鼎王餐飲集團推出全新品牌「麻一點」，主打2至3人套餐，每人平均消費約600元左右，可享受14至17道特色料理。鎖定20歲至35歲喜歡聚會的年輕客群，新品牌採用複合式店型，將麻辣鍋結合手搖飲，全台首店日前已在台中一級戰區公益路商圈開幕，為了迎合商圈客源屬性，平日會以晚餐與宵夜場為主，假日才提供午餐服務，並將茶飲吧台設置在火鍋店門口結帳櫃台，同時提供飲料外帶服務。
「麻一點」的湯頭主打麻辣三味鍋，一次能吃到「麻辣、菌菇、蕃茄」3種湯底，不吃辣的民眾可選擇姬松茸、鹿茸菌熬煮的菌菇鍋及蕃茄鍋，內用皆提供試湯服務，入座後服務人員會先送上濃郁的菌菇湯暖胃，再品嘗鮮香的麻辣鍋，最後以酸甜的番茄鍋結尾。飲料也發揮創意推出「麻麻系」飲品，例如麻麻翡翠鹹檸凍飲、麻辣阿華田脆果拿鐵，將飲品揉合青花椒與辣椒粉調製，顛覆民眾對於手搖飲的既定印象。
至於消費者最期待的開幕活動也沒少，即日起至12月31日前，每日前10組內用消費者就送5張千元肉品招待券（價值1000元），揪團7人以上用餐就可抽隱藏版菜色「巨無霸毛肚」，只送不賣。