工商協進會吳東亮看選後　盼各黨放下歧見為國家打拼

九合一大選落幕，工商協進會理事長吳東亮代表協進會發言表示，看台灣民主化多年，選舉過後社會很快便恢復平靜，再次證明台灣已是相當成熟的民主社會。他認為對選舉結果不必過度解讀，尤其現階段台灣內外情勢面臨諸多挑戰，選舉期間各政黨激烈競爭，希望選後放下歧見，共同攜手為國家發展打拼。
記者許家禎／台北報導
吳東亮指出，這次主要是地方性選舉，各縣市長當選人無論何種黨派，除了本身的條件之外，是否長期深耕地方，以及提出的政策牛肉，經過選民的檢驗，才是當選的關鍵因素，也毋需對於選舉結果過度解讀，選舉期間各政黨激烈競爭，希望選後放下歧見，共同攜手為國家發展打拼。工商界對於各當選人表達誠摯祝賀之意，期望各當選人能秉持選民付託，繼續為經濟與社會發展努力。
吳東亮表示，工商界很高興看到，此次選舉，各候選人在產業、長照、托嬰、都更等公共議題有更深入的討論，民眾也更加重視候選人是否能提出具體的政見，台灣的民主更往前邁進一大步。
吳東亮也進一步表示，由於全球需求疲軟，明年全球經濟成長不容過度樂觀，同時台灣內外情勢面臨諸多挑戰，全民都須嚴陣以待。也希望各縣市長當選人能投入更多精力與資源提振地方經濟與發展，並與中央政府妥善分工，追求社會福祉，創造全民最大利益。