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社會局推「銀向學習」 阿公阿嬤粉墨登場展成果

▲台中市社會局推「銀向學習計畫」，鼓勵銀髮族共學共樂，忠孝路長老教會承辦推歌仔戲說人生活動。（圖／長老教會提供）
▲台中市社會局推「銀向學習計畫」，鼓勵銀髮族共學共樂，忠孝路長老教會承辦推歌仔戲說人生活動。（圖／長老教會提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市忠孝路長老教會承辦台中社會局「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，推出「歌仔戲說人生」活動，26位平均逾60歲的阿公阿嬤，經過3個月的說唱培訓，今日下午舉行成果發表會。對於首度粉墨登場，長輩們舉手投足全是戲，應邀前往頒發結業證書的社會局長彭懷真，讚稱「超水準演出」。

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社會局長彭懷真表示，歌仔戲是很多長輩的年少記憶；有人從小看到大，即使年歲大了，依舊哪裡有戲看，就往那裡追，甚至嚮往成為舞台上的一員。為一圓長輩夢想，忠孝路長老教會策畫「歌仔戲說人生」活動，由長輩粉墨登場演出，讓長輩相當期待。尤其，三個月的說唱練習，與學員之間的互動，就是一場銀髮學習之旅，大家興致高昂，沒有人喊累。

▲台中市忠孝路長老教會輔導長輩銀向學習，今日粉墨登場展現成果。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.27)
▲台中市忠孝路長老教會輔導長輩銀向學習，今日粉墨登場展現成果。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.27)
統籌演出事宜的忠孝路教會執事陳詩德表示，「歌仔戲．說人生」由鍾麗珠老師協助編劇、指導，內容主軸是講述愛民如子的縣令大人，某日出巡發現老人家獨坐嘆息，生活如此不快樂，就協助長輩走進據點「讀冊」，重拾人際關係和歡樂生活，可說是一齣融合日常生活的戲碼。

參與演出的學員徐珮珊表示，大家扮演的就是生活周遭大小事，只是要用歌仔戲唱腔呤唱，對他們這群老人家而言，台詞、走位及唱腔等等，多少會考驗大家大腦反應，以及肢體動作靈敏度，幸好大家不服老，全力克服緊張、健忘，並在一而再培訓中，領悟到歌仔戲「好唱好聽好年輕」魅力，今日終於能華麗登場，在數百親友面前繳出亮麗成績單。

▲社會局推「銀向學習」， 阿公阿嬤苦練三個月，終能粉墨登場展成果 。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.27)
▲社會局推「銀向學習」， 阿公阿嬤苦練三個月，終能粉墨登場展成果 。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.27)
社會局長彭懷真誇獎長輩「演技在線，每個人都有爭取金馬獎實力」，樂得長輩們笑不攏嘴。彭局長表示，「銀向學習計畫」是台中市府長青學苑的進階版，以更豐富活潑的方式呈現本土文化面貌，他特別喜歡這齣戲的內容，提到古代知府官場為民服務，對社會是很好的啟發。

此外，彭懷真也提到全市社區關懷據點各具特色，推動內容豐富多元化，他希望結合長青學苑、關懷據點、銀向學習，讓台中市推動活耀老化有更豐富面貌，進而透過戲劇幫助下一代更了解本土文化。


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