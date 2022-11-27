社會局推「銀向學習」 阿公阿嬤粉墨登場展成果

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統籌演出事宜的忠孝路教會執事陳詩德表示，「歌仔戲．說人生」由鍾麗珠老師協助編劇、指導，內容主軸是講述愛民如子的縣令大人，某日出巡發現老人家獨坐嘆息，生活如此不快樂，就協助長輩走進據點「讀冊」，重拾人際關係和歡樂生活，可說是一齣融合日常生活的戲碼。
參與演出的學員徐珮珊表示，大家扮演的就是生活周遭大小事，只是要用歌仔戲唱腔呤唱，對他們這群老人家而言，台詞、走位及唱腔等等，多少會考驗大家大腦反應，以及肢體動作靈敏度，幸好大家不服老，全力克服緊張、健忘，並在一而再培訓中，領悟到歌仔戲「好唱好聽好年輕」魅力，今日終於能華麗登場，在數百親友面前繳出亮麗成績單。
社會局長彭懷真誇獎長輩「演技在線，每個人都有爭取金馬獎實力」，樂得長輩們笑不攏嘴。彭局長表示，「銀向學習計畫」是台中市府長青學苑的進階版，以更豐富活潑的方式呈現本土文化面貌，他特別喜歡這齣戲的內容，提到古代知府官場為民服務，對社會是很好的啟發。
此外，彭懷真也提到全市社區關懷據點各具特色，推動內容豐富多元化，他希望結合長青學苑、關懷據點、銀向學習，讓台中市推動活耀老化有更豐富面貌，進而透過戲劇幫助下一代更了解本土文化。