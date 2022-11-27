九合一選舉落幕　台積電投資台灣布局不變

九合一選舉落幕，外界關心台積電在台灣各地的布局。台積電回應媒體詢問時表示，公司在台規劃為商業考量，不會因選舉結果影響。目前高雄7奈米廠建置雖延後，但28奈米廠將在整地後建廠，至於3奈米已在南科試量產，2奈米在新竹寶山用地開始整地，1奈米擬落腳竹科轄下的桃園龍潭園區，經濟部之前曾說將就水、電、土地與其他部會合作，做好後續準備。
記者許家禎／台北報導
地緣政治影響與供應鏈長鏈變短鏈影響，外界關心台積電的布局，尤其之前強調將持續投資台灣，選後會不會產生變化？台積電今日對外表示，公司規劃布局是商業考量，不會因選舉結果影響。針對擴廠部分，台積電之前就曾說過，主要還是看客戶考量、也會評估整體效應。
台積電持續投資台灣，在北中南都有佈局。由於台積電7奈米製程第4季產能利用率下滑，因此總裁魏哲家之前說，高雄7奈米廠建置時間暫時延後，但不會更改製程。28奈米廠仍會按進度進行，且日前已決標，在高雄整地後將正式動工建廠，預估2024年量產。而台積電3奈米已在南科試量產，2奈米在新竹寶山用地開始整地，預計2025年量產。
至於1奈米擬落腳竹科轄下的桃園龍潭園區，台積電雖對外回應設廠地點選擇有諸多考量因素，不排除任何可能性。但經濟部日前表示若廠商有意願在台灣投資最先進製程，政府當然支持，也會就水、電、土地與其他部會合作，做好後續準備。