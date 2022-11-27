有始有終！陳時中今繞北市12區謝票 沉澱思考下一步
台北市長選舉結果昨日揭曉，國民黨提名的前立委蔣萬安以575,590票勝選，將成為台北市新任市長；民進黨提名的前衛福部長陳時中則獲得434,558票敗選。陳時中今（27）日一早就自北投後援會展開謝票車隊掃街行程，並於出發前受訪表示，選舉已告一段落，接下來大家應該團結合作，自己會先沉澱、思考未來規劃。
記者黃宣尹／台北報導
台北市長選舉昨日開票，陳時中昨晚不到19時即承認敗選。陳時中今日自北投展開謝票行程，仍由競選主委、前副總統陳建仁陪同，預計走完台北市12個行政區，親自向選民感謝。
陳時中於出發前受訪表示，選舉已經告一段落，新的市長也產生了，接下來台北應該往團結合作前進來努力，選舉很多選民投了自己一票，今天特別掃街跟大家謝謝，謝謝大家支持。
談及自己的規劃及家人反應，陳時中表示，剛剛選完，未來要沉澱、再思考；昨天兒子到現場，因為看起來已經有敗選的味道，所以來支持一下，也跟現場支持者互相打氣，回家後，家人簡單說了一下加油，但對選舉事情沒有談太多。
至於部分人士檢討敗選原因，陳時中表示，是大人了，那自己做就自己承擔，「我是選舉的主將，當然一切我負責，不能歸罪任何人」，他說，大家都是本於善意給予幫忙，在合法情況下都很歡迎，「謝謝周遭幫助我的朋友，謝謝大家」。