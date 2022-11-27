飯店開趴好會玩！世足賽到跨年趴一次看：這裡88折先卡位

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⭐寒舍艾美酒店
為響應四年一度的國際級賽會，艾美酒店一樓北緯二十五即日起變身時尚運動酒吧，於世足賽期間架設高清電視提供賽事轉播、12/1起加碼飛鏢遊戲機台進駐供賓客參與遊戲，替16強觀賽時間增添更多樂趣與刺激。
餐食方面誰說看球賽一定要吃炸雞、喝啤酒？現場就提供新加坡肉骨茶湯、牛肉麵、烏魚子炒飯等亞洲精選菜色，以及經典松露薯條、椒麻雞翅、酥炸花枝佐塔塔醬等看球必備炸物，每份320元起與多款酒品。球迷還可於社群打卡參與猜球遊戲，獲勝者可獲得知名品牌啤酒或酒吧特調Shot一組，提供球迷最滿足豐富的觀賽體驗。
⭐台北萬豪酒店
台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge自12/3-12/18重磅推出「豪瘋世足狂歡夜」，配合世足賽程表之16強賽至冠軍賽事期間，特別延長營業時段最晚至凌晨2時，現場架起120吋超大螢幕轉播直擊精彩賽事。活動期間預測當日冠軍隊伍，猜贏者即有機會獲得「海尼根星銀啤酒」6瓶；亦可加入台北萬豪LINE好友，即免費獲得「日本朝日啤酒Asahi Draft Beer」乙杯。
期間亦全時段提供萬豪人氣商品－半筋半肉牛肉麵、碳烤松阪豬究極肉燥飯、香辣綜合滷味、炸物拼盤、水牛城辣雞翅等招牌開胃美饌（最低180元起），以滿滿活力為支持球隊加油，現在就呼朋引伴一起重溫世足狂熱夜。
⭐天成飯店
天成飯店集團於即日起至12/18止，期間各館旗下品牌餐廳推出餐飲酒食優惠，與世界同步嗨世足！台北天成大飯店推出深夜時段22:00起，入住房客至百合西餐廳享點用金牌啤酒1瓶即贈送主廚特製小菜1盤。位於信義區的世貿國際會館-翠庭推出預訂明爐櫻桃鴨三吃內用，享有金牌啤酒加購買一送一優惠，外帶明爐櫻桃鴨三吃再贈瓶裝金牌啤酒3瓶。天成文旅-華山町餐酒館推出外帶披薩與雞翅立即贈2瓶台灣啤酒，內用消費滿500元，享有啤酒類飲品買一送一優惠。
台北花園大酒店饗聚廚房推出午餐或晚餐時段四人同行一人免費，PRIME ONE 牛排館點套餐即加贈精選紅酒一杯，花園thai thai點選咖哩系列套餐，贈精選啤酒一瓶，翠庭中餐廳於晚餐時段單點特選菜單，即贈金牌啤酒一瓶。瑞穗天合國際觀光酒店城堡音樂酒吧推出世足盃特餐，任選牛肉捲、雞肉捲、爆米花、重乳酪起司玉米脆片，再搭配啤酒暢飲每人888元，單點啤酒暢飲每人688元。
⭐高雄英迪格
從11/29展開「高空足球趴趴趴」，一次整整開趴12天，還分3大主題，包含專業DJ帶來一小時不斷電的熱音表演炒熱氣氛，12天的足球盛典共有9組DJ輪番上陣，R&B、House、Trance、Disco、EDM等多元音樂曲風，把慶典氛圍炒熱到最高點；活動現場無限量供應柏克金啤酒，並有柏克金女郎熱舞同樂；為參與派對的民眾預備了驚喜抽獎活動，預測冠軍隊伍即有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」乙張，價值17,352元，就是要陪伴全台球迷嗨到最後一刻。派對採門票入場，單人站票每張1000元，雙人座位票2500元附限定餐點乙份，另有6人及8人沙發座位，數量有限。
除此之外，位於酒店一樓Craft咖啡廳也將於11月21日至28日延長營業時間，每日晚間6點及9點於大型投螢幕上即時轉播32強精彩賽事。另業者也宣布推出「2022高空足球讚住計畫」，專案入住豪華房帶獨立浴缸的房型一晚，可免費至Pier No.1高空露天酒吧觀賞球賽轉播，並贈送海尼根啤酒500ml、美式脆薯、美國熱狗堡及墨西哥Baby Taco等派對美食，另享有翌日Wok on the Park餐廳半自助早餐(依入住人數贈送)，每房每晚只要5,588元起。
⭐喜來登大飯店
台北喜來登大廳酒吧自11月21日起特別安排每日轉播活動以及期間限定的FIFA特餐，每位1,000元起，餐點包含古巴三明治、松露薯條、川味椒麻雞翅以及兩杯啤酒任選，此外亦有推出多種派對點心，今年共有來自5大洲32支球隊參與賽事，包含德國、巴西、法國、西班牙、阿根廷等，以大型螢幕投影時況轉播精彩賽事，全場一同感受足球的熱血精神，加上豐富佳餚搭配經典啤酒，為支持的球隊吶喊加油！
聖誕派對
⭐新板希爾頓
位於新板區的希爾頓酒店每年耶誕節住房率屢傳捷報，今年一樣舉辦聖誕專案回饋忠實顧客。16日起業者宣布至明年1/2推出「耶誕住房專案」，每日限量10間，雙人同行最低只要4,999元，就可入住原價13,500元希爾頓客房乙晚，專案還可享隔日Market Flavor悅．市集自助早餐「買一送一」優惠。
另只要訂房入住，酒店獨家再贈價值2,388元房客專屬「聖誕禮籃Christmas Hamper」一組，內容包含半隻烤雞醃漬12小時，塞入辛香料與八寶松露飯，再烘烤一小時完美將鮮美雞汁與油脂封存，品嚐時還可搭配特調野莓醬享用；還有主廚精選南瓜濃湯兩碗、法式鄉村麵包1份、烤綜合食蔬1份、酥脆炸薯1份等多道傳統美式節日必備佳餚匯聚一籃，更再贈6吋手工聖誕造型蛋糕乙顆，限量只送給每天10組房客。
⭐六福萬怡酒店
看過耶誕城下雪，你有想過飯店室內也下雪嗎？！六福萬怡酒店大廳酒吧真的打造冬季場景，以冬季韓劇絕美雪景為靈感，主打「與歐爸的冬季微醺戀歌」，活動即日起開跑至1/31更加碼推出「韓系特調暢飲K-style Happy Hour」，每周五、六的晚間17：30至23：00，每位只要799元起，即可在90分鐘內，暢飲融合韓國經典飲品、酒品，打造的6款別具風味韓系調酒，還有4款韓國燒酎、1款韓國啤酒，以及韓國布帳馬車必喝的燒啤，共多達12款酒供無限暢飲。另只要你穿著韓系服飾就可免費獲得「韓式煎餅」1份，搭配調酒更道地。
跨年派對
⭐台中Moxy
台中Moxy 12/31的跨年派對以『銀河宇宙』為活動主題，活動地點分為1樓 the Moxy Bar及18樓 Rooftop XOXO雙派對場地，the Moxy Bar邀請由聲林之王、DD52、為你唱情歌等節目音樂製作人張嚴之領銜的High Star樂團，包含DJ、歌手與舞者，將為跨年演出一系列熱鬧組曲，Rooftop XOXO安排La Bocca Studio，由國外內DJ輪番上陣，帶動迷幻、狂熱氣氛，每個主場皆提供特製酒單暢飲，另贈人氣小吃「台南蝦捲」或夜市經典「香香雞」兩份。
派對入場票價方面，12/31當天入住的房客可免費進入1樓 the Moxy Bar「跨年派對」，加價500元則可進入18樓 Rooftop XOXO場地，並可憑券兌換「跨年特製調酒」兩杯；一樓派對暢飲票為1280元、雙派對暢飲票為1480元，當日房客另享雙派對暢飲優惠1280元。
⭐萬豪酒店
12/31跨年夜雙人專案價12,500元起，不僅住一晚就享跨年驚喜小禮1份，還能獲得專屬36樓跨年煙火派對入場資格2名，跨年派對位於擁有絕佳視野的36樓寰宇廳，可飽覽大台北天際線與台北101跨年煙火，紅白酒、氣泡酒及軟性飲料盡情暢飲，現場還有跨年倒數、賓果遊戲及派對重頭戲之一的抽獎活動，最大獎有機會獲得台北萬豪酒店豪華套房住宿券（價值31185元）！賓果遊戲還祭出「折抵跨年當晚房費3,000元」等誘人獎項，超多大獎等你來抽。
⭐台北喜來登大飯店
緊鄰跨年熱點信義區，位於台北市中正區的喜來登飯店也是跨年好選擇之一，相對靜謐不需人擠人外，今年喜來登飯店也推出誘人住房方案供民眾參考。即日起已開放預訂，原價13,860元，優惠價63折換算下來跨年當日入住每人每晚只要4,400元起！跨年夜更邀請到LIVE BAND熱情現場演出、紅白酒暢飲、大啖派對美食，最後在從天而降的倒數氣球瀑布下迎接2023年。民眾也可透過專案續住第二晚每人每晚只要加價2,500元起，相較動輒每晚上萬的跨年煙火房，喜來登飯店替你大省荷包，一樣嗨翻整夜。此外，飯店方更貼心替民眾規劃好，建議可嗨玩一整晚後稍做休息，清晨步行或搭大眾運輸工具就可到總統府參加元旦升旗典禮，迎接新年曙光後，再回飯店享用早餐，每人再享500元優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！