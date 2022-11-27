坐捷運去過耶誕！中山打卡點一次看：全台最高聖誕樹在這
一年一度的耶誕節氣氛火熱躁動中，各家業者紛紛推出聖誕打卡裝飾吸眼球，而在中山區商圈就有兩處耶誕打卡點可以拍好拍滿！像是晶華酒店館內一樓中庭聖誕樹終於在24日感恩節時點亮了，總共3層樓高、號稱「全台飯店室內最高」的紅色聖誕樹被樹上27,000顆LED燈泡、1,700個繽紛蝴蝶結、2,000顆閃爍金銀球等裝飾得金碧輝煌，還有聖誕市集可以玩到12月底；中山捷運站「心中山線形公園」每年話題聖誕樹近期也終於被點亮，有別於去年可愛的史努比風格，今年走簡約是北歐風，還有馴鹿藏身其中，讓你彷彿穿越進童話故事。快帶著你那超會拍照的好友，來中山拍爆！
記者汪睿琦/綜合報導
晶華酒店
距離捷運中山站走路只需8分鐘的老牌晶華酒店，為迎來一年一度耶誕節，每年到了11月就會矗立在中庭陪伴大家一直到新的一年到來。今年聖誕樹走紅色、金色溫馨風格，樹上滿綴著27,000顆LED燈泡、1,700個繽紛蝴蝶結、2,000顆閃爍金銀球、1,500個金松果以及1,500朵聖誕紅，總高近15公尺（相當於3層樓高），堪稱「全台飯店室內最高聖誕樹」，非常壯觀。不只聖誕樹，一樓中庭還有聖誕市集可供選購，業者透露將一路擺攤到12月底，來晶華消費的旅客可千萬別錯過了！
24日恰逢西方感恩節，晶華酒店邀請了酒店集團董事長潘思亮、營運長顧嘉慧、董事總經理吳偉正，還有不少來自日韓的旅行同業，包含世帝喜旅行社董事長髙木浩、Hana Tour總經理白贊虎、樂天旅遊大中華區總監高蓮花等一起參與點燈儀式，金黃的聖誕樹點亮相當溫馨，伴隨著歐洲學校兒童合唱團美妙的歌聲、聖誕老人溫暖的祝福，與賓客迎接溫馨幸福的耶誕新年。
心中山線形公園
每年都造成社群平台轟動話題，位於中山站4號出口邊的「心中山線形公園」，今年聖誕樹點亮了！有別於去年可愛史努比裝飾，今年以簡約北歐風格為主，近高兩層樓的聖誕樹上鑲嵌著大大小小窗戶，彷彿下秒聖誕老人就會探頭出來打招呼；雪白馴鹿有的站著、有的趴著，栩栩如生模樣超有聖誕氛圍！另外不只聖誕樹，一路沿著捷運線走下去還能看到巨大紅鼻子馴鹿盯著你看…超多巨萌聖誕打卡點，就等你來心中山線形公園挖寶！