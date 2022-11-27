台股選後更需留意聯準會談話　遇萬五容易震盪

台股上周五（25日）走勢震盪，早盤一度突破14800點，終場下跌5.49點，收在14778.51點。成交量為2328.14億元。周線連四紅。法人指出，目前市場目標繼續上移到年線，不過短線已經累積相當多回吐壓力，所以15000點就容易震盪，投資人必須有心理準備。另外，選後台股也得多關注，唯專家指出周三美國官員鮑威爾要演講，重要性更高。
記者許家禎／台北報導
永豐投顧指出，上周台股上漲補量，五日均量已來到2000億以上，顯示短線空頭縮手，市場心態偏多。究其原因，並非景氣轉佳，主要是股價跌深，利空出盡。因此儘管漲幅大，但只要成交量維持平穩，短多仍可延續。
永豐投顧表示，另外美股帶動全球股市向上，主要動力在市場預期FED不偏鷹，一方面有11月美國CPI數字降幅出乎意料，二方面FED官員對於經濟降溫有警覺。尤其本周三鮑威爾要演講，重要性頗高，不過其他官員都不太鷹派，顯然鮑威爾立場也不會差太多。
永豐投顧進一步表示，台股輕鬆越過季線與半年線，於是市場目標繼續上移到年線，不過短線已經累積相當多回吐壓力，必須注意市場穩定，就近看，8月反彈高點在15400點左右，所以15000點就容易震盪，必須有心理準備。
在操作上，團隊綜合以上分析，短線行情可望延續，但注意成交量變化與市場情緒波動，掌握反應時機。長線方面，市場已經接受股價跌深觸底，故逢低應該布局，就算是基本面依舊處於不景氣，利空消息不應悲觀解讀。選股仍以電子股優先，指數區間看14500點至15000點。