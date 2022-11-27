網紅撞臉「18歲韓國瑜」急撇清 網笑翻：要滴血認親嗎？
2022「九合一選舉」昨（26）日已經結束開票，藍營橫掃13縣市長大獲全勝，前任高雄市長韓國瑜所輔選的議員名單共有32人，其中高達30人順利當選令外界感到訝異！「韓流盛行」也蔓延到娛樂圈，YouTuber「沒有營養的生活智慧王」意外撞臉年輕時的韓國瑜，緊急貼出18歲嫩照澄清，引發討論。
記者黃雅琪/綜合報導
日前，韓國瑜曾在臉書發表一則貼文：「如果我當年有18歲公民權，我會支持開放髮禁的候選人，珍惜我有秀髮的好時光。」同時韓國瑜也與大家分享他的「18歲嫩照」，只見照片中的韓國瑜留著短髮、身穿軍服，與今日的光頭造型截然不同。
昨日晚間，YouTuber「沒有營養的生活智慧王」分享韓國瑜年輕時照片，寫下：「你們想說什麼我都知道，不要！」對於撞臉一事感到相當無奈，他還拿出自己18歲時的青澀照片澄清：「不過我18歲長這樣，應該跟他不太一樣吧！」面對網友提問「你老實講，這張照片你挑了多久時間？」他立刻回應「還好欸，18（歲）又沒離我很遠。」
搭上時事話題，成功引起網友們熱烈討論，「既然都知道了，我也不說了，真像」、「請好好保重你的髮根」、「你484也想發大財」、「不能說毫無關係，只能說一模一樣」、「我能想像你到他的年紀大概會是⋯」、「要滴血認親嗎？」、「要保養好頭髮，不要常嘟嘴。」