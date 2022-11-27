世足／Enzo進球、梅西指天致敬老馬　阿根廷足球世代傳承

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這場比賽0:0的僵持在第64分鐘迎來轉變， Angel Di Maria邊線突破分球後，梅西在前面還有人攔阻的情況下，突然之間遠距離抽射，球應聲入網，幫助球隊突破僵局。
這一球讓阿根廷球迷陷入沸騰，所有球員也放下了肩上的壓力，可說是完全改變了場上的氛圍，在阿根廷的板凳席擔任球隊助理教練的前河床和瓦倫西亞名將Aimar，也激動落淚。
Aimar在年輕時也是一員驍將，梅西將其視為偶像，如今他在板凳席上看著學弟救世，讓人感嘆有時光飛逝之感。而傳承不僅只有一代、兩代，而是淵遠流長，今天打進第2球的Fernandez是梅西的球迷，今天卻接獲偶像傳球打進重要一擊，意義非凡。
2016年15歲的Fernandez在阿根廷於美洲盃落敗後，寫了一篇長文挽留梅西，在今天之後也被球迷給分享出來，其中寫道「我們如何說服自己？很難看到我們每個人都奉承你，在假期你本可以躺在沙灘上，但你選擇代表國家在場上奔跑，而一些人卻只是在盯著你是否有盡力奔跑或唱國歌。」
阿根廷贏球之後，危機還未解除，下一場面對波蘭必須取勝才能確保晉級，不過就如同Fernandez在那篇文章最後寫的，他們應該享受這種壓力、代表國家出賽的快樂、以及足球的美妙，「你肯定希望夢想代表你的國家出戰，同時享受這種樂趣。看著你身穿藍白球衣踢球是世上最大的驕傲。享受足球吧，因為當你享受比賽，你就給我們帶來了很大的快樂。」