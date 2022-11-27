黃瀞瑩拿下最高票當選 黃珊珊：期待值高要比別人更努力
台灣民眾黨首次參與地方議員選舉，「學姊」黃瀞瑩以超過2萬9千票，士林北投區最高票當選。對此，無黨籍台北市長候選人、前副市長黃珊珊今（27）日表示，民眾黨市議員當選人會在台北市議會擔任最好的監督者，大家對他們期待值高，要比別人更努力。
記者呂炯昌／台北報導
黃珊珊今日上午啟動車掃拜票，黃珊珊會前接受聯訪時被問到子弟兵陳宥丞、黃瀞瑩高票當選，有給什麼建議？黃珊珊表示，給他們選舉建議是要跟她一樣認真做事，第一次選上可以靠政黨、靠別人，第二次一定要靠自己，第一次選舉是大家給你機會，這4年要好好做，這機會稍縱即逝，很多人沒有做好，下一屆就會下來，是一個很殘酷的過程，挾著大家對他們的期待，期待值很高，要比別人更努力，選民的支持讓他們這麼年輕有機會，還是覺得這個城市還是很有機會，年輕人可以有機會出頭，不是靠著家族勢力。
黃珊珊表示，陳宥丞從小是單親媽媽帶大的孩子，其實非常辛苦，自己是他的另一個媽媽，但是陳宥丞還是要靠著自己努力，每一個人都要靠自己的努力，靠其它力量只能走一時不能走一世，公司上班不好好做位子也是會隨時拔掉，「做好自己該做的事，就是對下一次最好的準備。」
黃珊珊指出，其實這3年已經就交棒給陳宥丞，他自己努力的很棒，服務沒有停止，也感謝選民支持陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽，他們會在台北市議會擔任最好的監督者，她也會把政策白皮書交給他們在市府提出建議。