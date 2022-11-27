高喊習近平下台！北京、上海多地民眾「反封控」抗爭蔓延

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自25日晚間起，烏魯木齊市區民眾們聚集在廣場舉著紅旗高唱《義勇軍進行曲》，相關畫面、消息雖然在微博等大平台上迅速被封殺，但反封控的抗議潮也延燒至上海、北京等大城市。昨（26）晚上海的烏魯木齊中路，有不少民眾為火災罹難者獻花致意，要求封控的聲浪也隨之出現，警方一度與現場民眾爆發衝突，甚至威脅要控告抗議者「尋釁滋事」，逼問「這個活動是誰組織的」後便縮小包圍圈抓人、驅散人群。
上海民眾則在與警方對峙下喊出「習近平下台、共產黨下台！」、「不要獨裁要民主」、「不要核酸要自由！要道歉、要道歉、要道歉」、「烏魯木齊解封，新疆解封，全中國解封！」等口號，北京民眾也發動小規模抗議活動，尤其是部分處於封鎖狀態的小區居民，擔心新疆火警事件重演，因此與當地防疫官員對峙，據了解至少有10個小區迫使官員提前解封。
各地居民發起的抗議也擴散至全中國多間大專院校，包含北京大學、北京政法大學、浙江大學、北京傳媒學院、中央美術學院、南京林業大學與四川電影電視學院等學生各自以舉牌、塗鴉方式表達解封訴求，例如北大學生以紅色塗鴉寫著「不要封控要自由！不要核酸要吃飯。務實不是躺平」，遭到保全和工作人員以身體阻擋、強制清除，南京大學學生高舉白紙、武漢大學學生將校服剪碎拼成「還我自由」等各自以不同手段展現抗議態度與要自由的呼聲。
相關畫面在網路引發高度迴響，許多關心現況的網友紛紛表示，民眾高喊共產黨下台是迄今為止「最為激進的口號」，而這次罕見明顯針對中國領導階層的公開抗議，是否會擴散成大規模群眾運動受到外界高度矚目，紐約時報分析指出，對中國領導人習近平來說，這些騷亂是他二十大打破先例、獲得第三個任期後的首個考驗，他的決策將凸顯未來他會如何帶領中國走出新冠防控時代。