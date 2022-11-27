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綠地變藍天！網分析「2名女戰神」鬥垮民進黨：王是MVP

▲2022九合一大選綠地變藍天，網友分析是2名女戰神鬥垮民進黨：「王鴻薇是MVP」。（圖／王鴻薇 臉書）
▲2022九合一大選綠地變藍天，網友分析是2名女戰神鬥垮民進黨：「王鴻薇是MVP」。（圖／王鴻薇 臉書）

編輯中心/綜合報導

2022九合一大選於昨（26）日晚間落幕，民進黨僅拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣共5縣市，多地都呈現一片藍天的情式。便有網友分析這次民進黨大敗之原因，認為其中起到最大作用的兩名戰將是王鴻薇及徐巧芯，引發熱議。

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原PO於PTT中以「2022掀倒民進黨的兩大戰將-王鴻薇+徐巧芯」為標發文，說明雖然這次2022選戰民進黨的慘敗有跡可尋，但將這股火苗燃成燎原大火的戰將必是王鴻薇和徐巧芯兩位。

他首先舉出今年7月5日時，台北市議員王鴻薇召開記者會指稱林智堅中華大學碩士學位論文抄襲，隔日台北市議員徐巧芯便向國立臺灣大學發函，具名檢舉林智堅論文涉嫌抄襲余正煌論文。也由於兩人輪番向此事發難，最終致使林智堅兩篇論文先後在台大及中華大學的學術倫理委員會中被撤銷。

而後又因新竹棒球場的場地問題，導致林哲瑄撲球受傷而球季報銷事件，使得原為宣傳政績的新竹市12億棒球場工程成為破口，林智堅被迫退選，自此新竹市長侯選人高虹安也成為民進黨的重點關注目標，但沒想到越打越旺「從老三變成了老大」，讓新竹市的大選成了撼動此次民進黨版圖的重要關鍵。

▲徐巧芯遭指同意計劃派出狗仔跟拍陳時中，本人親自出面回應，也已經蒐證報警。（圖/徐巧芯臉書）
▲徐巧芯遭指同意計劃派出狗仔跟拍陳時中，本人親自出面回應，也已經蒐證報警。（圖／徐巧芯 臉書）
原PO總結，「現在再來看，如果不是王鴻薇拿到了不知什麼管道來的情資，又願意站出來痛打林智堅，只怕今天的局面就不是這樣了」，且接在王鴻薇後頭，自詡「松信惡女」、「生死看淡、不服就幹」的徐巧芯戰力也不容小覷，爆出陳時中聚餐照，火速提告製造、轉發網路流傳偽造文件的相關當事人，並截獲相關當事人在LINE群組中的對話，令對手人人自危、難以挽救。故認為「會有這樣的結果，這兩位勇敢戰將，『厥功甚偉』。於2022的大選上，永遠留下了濃墨重彩的一筆紀錄」。

網友對此回覆「王應該是MVP，徐比較像推破助瀾」、「王還去圖書館找證據打臉民進黨」、「巧芯真鄉民真人互動，這點就值啦」、「沒記錯的話，王鴻薇有說過，論文是她自己去找，沒人餵資料給她」。（編輯：李惠婷） 

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