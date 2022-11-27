綠地變藍天！網分析「2名女戰神」鬥垮民進黨：王是MVP

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他首先舉出今年7月5日時，台北市議員王鴻薇召開記者會指稱林智堅中華大學碩士學位論文抄襲，隔日台北市議員徐巧芯便向國立臺灣大學發函，具名檢舉林智堅論文涉嫌抄襲余正煌論文。也由於兩人輪番向此事發難，最終致使林智堅兩篇論文先後在台大及中華大學的學術倫理委員會中被撤銷。
而後又因新竹棒球場的場地問題，導致林哲瑄撲球受傷而球季報銷事件，使得原為宣傳政績的新竹市12億棒球場工程成為破口，林智堅被迫退選，自此新竹市長侯選人高虹安也成為民進黨的重點關注目標，但沒想到越打越旺「從老三變成了老大」，讓新竹市的大選成了撼動此次民進黨版圖的重要關鍵。
原PO總結，「現在再來看，如果不是王鴻薇拿到了不知什麼管道來的情資，又願意站出來痛打林智堅，只怕今天的局面就不是這樣了」，且接在王鴻薇後頭，自詡「松信惡女」、「生死看淡、不服就幹」的徐巧芯戰力也不容小覷，爆出陳時中聚餐照，火速提告製造、轉發網路流傳偽造文件的相關當事人，並截獲相關當事人在LINE群組中的對話，令對手人人自危、難以挽救。故認為「會有這樣的結果，這兩位勇敢戰將，『厥功甚偉』。於2022的大選上，永遠留下了濃墨重彩的一筆紀錄」。
網友對此回覆「王應該是MVP，徐比較像推破助瀾」、「王還去圖書館找證據打臉民進黨」、「巧芯真鄉民真人互動，這點就值啦」、「沒記錯的話，王鴻薇有說過，論文是她自己去找，沒人餵資料給她」。（編輯：李惠婷）