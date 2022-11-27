汪小菲「把大S當蕩婦羞辱」　一篇分析文被萬人推爆

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再來，汪小菲幾個月前爆料大S違法用藥，精神出現狀況都是他在搶救，發文後刪除、道歉，還說這是自己人生做過最後悔的事，如今也以相同手法攻擊小S，「『抹瘋』是人類歷史上對女性的慣用汙名化手段，看看陳寶蓮、藍潔瑛、吳綺莉，明明是男方做錯事，卻是女方被冠上『瘋女人』、『瘋婆子』，因為只要說妳精神不正常，就可以肆無忌憚的批鬥妳」。
最後，汪小菲直指小S老公許雅鈞玩女人，德州媽媽沒有崩潰不解，「如果出軌，過錯方不是小S啊！這為什麼會是可以拿來攻擊小S的點？把這事拿來試圖羞辱人的底層邏輯裡，不管是『妳能忍他妳真是糟糕』或是『變成這樣妳也要檢討』都充滿了對女性的蔑視」。
德州媽媽沒有崩潰說，網友評論汪小菲之亂亦出現不少厭女觀點，例如前妻再婚說成「老婆被人睡」，一樣也是父權的「佔地盤思維」，她傻眼表示，前妻跟老婆的概念完全不一樣，還有離婚後迅速閃婚何錯之有？強調這連劈腿的道德瑕疵都沒有，「是覺得離了婚還需要為前夫精神守寡嗎？」盼望勿用情緒取代事實。
貼文發布5小時，獲得1.6萬人按讚、逾500人轉發、近400條留言，網友表示：「希望德媽所分析的觀點能被更多人看到，不要再被似是而非的說法牽著走」、「還有就是離婚女人的『人設』，為什麼不可以幸福又高調呢」、「人家肚量超好，離婚後還祝福他，根本已經是前妻典範了，還想怎樣」、「很多厭女的自己也是女性」！（編輯：楊穎軒）
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