汪小菲張穎穎錄音檔流出！張蘭氣炸報警了：這是惡劣行徑

汪小菲「把大S當蕩婦羞辱」　一篇分析文被萬人推爆

▲汪小菲（左）在社群平台大肆撻伐、羞辱前妻大S及徐家人。（圖／翻攝自大S微博）
▲汪小菲（左）在社群平台大肆撻伐、羞辱前妻大S及徐家人。（圖／翻攝自大S微博）

娛樂中心／綜合報導

汪小菲被大S（徐熙媛）追討積欠的500萬元贍養費後，理智線斷裂，從前妻到徐家老小全都羞辱一輪，連大S前男友、現任丈夫具俊曄都間接冷嘲熱諷，讓外界咋舌。部落客「德州媽媽沒有崩潰」點出汪小菲緣自內心的仇女因子，引發網友討論。

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▲汪小菲坦承酒後摟抱疑似張穎穎的女人。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲公開辱罵大S和徐家人，用詞不堪入耳。（圖／翻攝自汪小菲微博）
德州媽媽沒有崩潰在臉書發文，舉出三點分析汪小菲存在厭女情節，首先，汪小菲自己開飯店，並不是有床墊潔癖，否則生意也不用做了，但他卻暗譏疑似使用舊床墊的具俊曄是「窩囊廢」，「跟撒尿佔地盤的狗一樣，是在宣示『我用過』，同時激起大家對於私密房事的臆想，這就是在進行一場蕩婦羞辱」。

▲汪小菲（左）和大S鬧翻。（圖／翻攝自大S微博）
▲汪小菲昔日呵護大S備至，寵妻形象鮮明。（圖／翻攝自大S微博）
再來，汪小菲幾個月前爆料大S違法用藥，精神出現狀況都是他在搶救，發文後刪除、道歉，還說這是自己人生做過最後悔的事，如今也以相同手法攻擊小S，「『抹瘋』是人類歷史上對女性的慣用汙名化手段，看看陳寶蓮、藍潔瑛、吳綺莉，明明是男方做錯事，卻是女方被冠上『瘋女人』、『瘋婆子』，因為只要說妳精神不正常，就可以肆無忌憚的批鬥妳」。

▲▼汪小菲（右）吻大S、與小S互動的畫面已成追憶。（圖／大S微博）
▲汪小菲（右一）罵人的22篇貼文，小S（中）一家子就佔了10篇。（圖／翻攝自大S微博）
最後，汪小菲直指小S老公許雅鈞玩女人，德州媽媽沒有崩潰不解，「如果出軌，過錯方不是小S啊！這為什麼會是可以拿來攻擊小S的點？把這事拿來試圖羞辱人的底層邏輯裡，不管是『妳能忍他妳真是糟糕』或是『變成這樣妳也要檢討』都充滿了對女性的蔑視」。

▲小S偕老公許雅鈞出席林志玲與AKIRA婚宴。（圖／記者陳明安攝）
▲汪小菲言語霸凌小S夫妻，完全不顧前姻親情面。（圖／記者陳明安攝）
德州媽媽沒有崩潰說，網友評論汪小菲之亂亦出現不少厭女觀點，例如前妻再婚說成「老婆被人睡」，一樣也是父權的「佔地盤思維」，她傻眼表示，前妻跟老婆的概念完全不一樣，還有離婚後迅速閃婚何錯之有？強調這連劈腿的道德瑕疵都沒有，「是覺得離了婚還需要為前夫精神守寡嗎？」盼望勿用情緒取代事實。

▲大陸網友覺得大S整個人脫胎換骨。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）
▲大S和現任老公具俊曄被汪小菲當箭靶。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）
貼文發布5小時，獲得1.6萬人按讚、逾500人轉發、近400條留言，網友表示：「希望德媽所分析的觀點能被更多人看到，不要再被似是而非的說法牽著走」、「還有就是離婚女人的『人設』，為什麼不可以幸福又高調呢」、「人家肚量超好，離婚後還祝福他，根本已經是前妻典範了，還想怎樣」、「很多厭女的自己也是女性」！（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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