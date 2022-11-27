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曹興誠喊話當選人不可忘國家主權　點名民進黨敗選原因

▲前聯電創辦人曹興誠今（27）日po文表示，期望各黨當選人不可掉以輕心，在慶祝勝利之餘，能多多思考自己保護國家主權的責任。（圖／記者朱永強攝，2022.11.07）
▲前聯電創辦人曹興誠今（27）日po文表示，期望各黨當選人不可掉以輕心，在慶祝勝利之餘，能多多思考自己保護國家主權的責任。（圖／記者朱永強攝，2022.11.07）

記者許家禎／台北報導

九合一大選結束，民進黨大敗、國民黨大勝。為此，前聯電創辦人曹興誠今（27）日po文表示，選舉結果向國際散布了台灣對中共妥協、姑息的訊息，令人憂心。他期望各黨當選人不可掉以輕心，在慶祝勝利之餘，能多多思考自己保護國家主權的責任。曹也說這次選舉有一個隱形大輸家，就是台灣的司法，更點名民進黨政府在司法改革上躊躇觀望、進步緩慢，讓許多人失望，無疑是敗選的原因之一。

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前聯電創辦人曹興誠今日po文，表示台灣選舉，民進黨大敗，國民黨大勝，向國際散布了台灣對中共妥協、姑息的訊息，令人憂心。不過台灣能夠在中共空前囂張的武力威脅下，照常舉行地方選舉，顯示了台灣民主的堅韌，應該也會得到自由世界正面的解讀。

曹興誠表示，在中共步步對台緊逼之際，大家期望各黨當選人不可掉以輕心，在慶祝勝利之餘，能多多思考自己保護國家主權的責任。他強調，「如果台灣沒有主權，何來民主投票？又何來你們可以當選的事實？」

曹興誠表示，雖然他現在已經沒有在台灣候選總統的資格，但過去到現在，一直有朋友慫恿他選總統。而他總說「要選總統很容易，只要你年滿40歲，找到足夠連署並交了押金，就可以去選了。問題是，萬一選上了怎麼辦？」他說他的回答並不是開玩笑，因為大家如果有機會到首爾的韓國總統博物館，就可以看到韓國歷任總統下場都很淒慘，幾乎都以亡命或坐牢告終。

曹興誠指出，選前不問選上怎麼辦，表示候選人追求的是名位、權勢，而沒有考慮當選後的責任。這種人掌握權勢以後，很容易被敵國、親友或奸商包圍利用，在阿諛奉承之中，迷失方向，陷入犯罪的羅網。

他也說。沒當選或者連任失敗，可以放下責任，樂得輕鬆，其實沒什麼好難過。落選的人，在選戰中也得了很多選票，應該把投票人對自己的支持轉為對當選人的監督。不該謝完了票，就拍拍屁股一走了之。

而這次國民黨以「票投國民黨，兩岸無戰場」做口號而贏得選戰，在曹興誠看來這是公然主張放棄國防、率眾投降。他認為，敗選的民進黨員和不想投降中共的國民黨員，從現在開始，都應該嚴格監督國民黨的領導高層，看他們們如何能在台灣「永不投降」和中共「一定要統一」的矛盾中，讓兩岸永遠（不是暫時喔）變成無戰場？靠魔術嗎？

曹興誠也認為，這次選舉有一個隱形的大輸家，就是台灣的司法。他說，大家在選戰中聽到大量的公開攻擊或私下耳語，說對手如何如何地貪贓枉法，但我們卻沒有看到什麼具體的檢舉、調查或起訴。

曹興誠指出，如果這些攻擊或耳語不符事實，就涉及誹謗或意圖使人不當選。如果是事實，知情者卻不去舉報，一則表示缺乏公民意識，對國家權益受損不關心，二則表示對司法的公正和效率沒信心；兩者皆代表司法不彰或失敗。

他說我們知道，選舉和政黨輪替提供的只是程序正義，其目的是增進立法的品質和司法的效能。有堅實的法治，國家才有不斷進步的基礎。否則不停的選舉只會不停地製造分裂，還會讓對岸的獨裁者嘲笑臺灣的混亂，利用台灣的衝突。

曹興誠表示，小英總統上任以來，提出了兩國論，在國際外交上取得了輝煌成就，讓台灣的處境得到國際普遍認知和同情，這是他在此次選舉中支持民進黨的主要理由。但無可諱言，現在民進黨政府在司法改革上躊躇觀望、進步緩慢，讓許多人失望，無疑是敗選的原因之一。

曹興誠指出，這次恢復台灣國籍，除了立志拒共保台，也決心出錢出力，聯合有志於司法改革的律師、學者、專家們，共同為改善台灣的法治而努力。強調下月中就會開始公開行動，並爭取大眾的支持。


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