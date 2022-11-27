男神老公陳曉變「憔悴大叔」！陸網怪陳妍希：都是妳害的
女星陳妍希因演出青春電影《那些年，我們一起追的女孩》當中的女主角「沈佳宜」而走紅，獲得「國民女神」、「初戀女神」的稱號，受到第48屆金馬獎「最佳女主角」提名肯定；而後陳妍希轉往中國大陸發展，拍攝《神鵰俠侶》與老公陳曉相識結婚，兩人結婚後屢屢傳出婚變消息，引發外界熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
陳妍希與老公陳曉自2016年結婚，目前育有一名兒子叫小星星，兩人結婚6年以來不時傳出婚姻觸礁的消息，其實只是因為愛得低調不願曬恩愛，才會經常成為網友猜忌的話題。近日，罕見放閃的夫妻倆難得露出私下合照，是由一名中國百萬粉絲網紅分享在微博上：「遇見沈佳宜，吳振峰！」
照片中39歲的陳妍希，容貌依舊與當年的「沈佳宜」如出一轍，不過男神老公陳曉卻成了中年大叔，整個人模樣顯得很憔悴，留著鬍子、眼神渙散之外，眼尾還多了好幾條魚尾紋，沒想到這兩張合照卻引發軒然大波，中國網友不理智攻擊陳妍希，指稱「陳曉就是和她結婚，生活才過得這麼累！」但也有人認為「評論區都來了些什麼妖魔鬼怪啊，自己的心思齷齪不藏好，還丟人丟到博主這裡來了」，中國網紅也附和回應：「見不得美好！隨便，救不了！」