送吳亦凡入獄遭粉絲砲轟！都美竹嘆：明星就該被原諒嗎？

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她感嘆，在勇敢說出事實的同時，卻也成為吳亦凡粉絲集體砲轟的對象，讓她歷經無數次的崩潰以及輕生等念頭，「我始終想不明白，我被傷害了，合法維護自己的權利有錯嗎？難道他是明星有粉絲就可以肆無忌憚，就應該被原諒嗎？」、「畢竟在他們眼裡，受害者必須完美。我很感謝中國的法制，不會放過任何一個罪犯，即使他是大明星。」
都美竹提到，當時的她才十幾歲，沒有分辨是非的能力，再加上吳亦凡的經紀人也是女性，才會因此上當受害，「我非常相信她，才會被騙過去發生後面一系列可怕的事情。」也希望透過自身事件，來提醒女孩子們，「不要輕易相信任何人，哪怕是同性！遇到危險，想辦法報警，保留好證據，不要害怕威脅！」
可怕的是，為了躲避吳亦凡的瘋狂粉絲，都美竹被迫退掉北京的大學，放棄學了十幾年的藝術專業和夢想，也因為網絡上的攻擊使她變得自卑內向不敢社交，就連好朋友們也一一被收買，「通過這次我才真正意識到，原來人性根本經不起考驗。」
「因為淋過雨，所以也想為別人撐把傘。」都美竹最後不僅感謝支持的網友們，也希望未來能利用自身影響力幫助更多人，直呼「不好的回憶就讓它隨著時間慢慢消逝吧。我珍貴青春裡被偷走的這幾年也是時候說再見了。至於未來怎麼樣，我也說不好，希望這個社會能多一些包容性，也希望我還能有機會繼續追逐自己的夢想，路還很長，反正天總會亮！」（編輯：詹鎰睿）
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