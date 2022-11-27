楊昇達「自私作為」讓劉雨柔家庭失和 無時無刻闖入家門
中天綜合台節目《同學來了》週二（29日）晚間9點播出「控訴！身邊的『他』你馬幫幫忙，到底是『好朋友』還是『雷隊友』」。藝人劉雨柔抱怨楊昇達擅自作主的行為，害她家庭失和：「大家在我家聚會，我拿洋芋片給大家吃，他吃了2口說沒味道，就拿一點梅子粉倒在裡面，我前夫面有難色地說比較喜歡原味，我眼看前夫臉已經垮掉，楊昇達竟然看著他，再把整瓶梅子粉撒進桶子裡！」夫妻倆為此吵架：「因為人很多，我前夫不可能當場跟他翻臉，事後楊昇達覺得最近聚會變得很少，就問我說『該不會他不爽吧』，我說當然不爽啊，我為了你這件事跟他吵多久啊！」
記者侯家瑜/綜合報導
楊昇達還有一種行為，讓劉雨柔不解：「他無時無刻就闖進我家，他一進來就坐在我家沙發上當大爺，吃飽喝足後也沒聊2句就回家了。」主持人阿Ken不禁想問：「你是怎麼搞得？你是想要省酒店錢是不是？」楊昇達則反駁：「女生的嘴真的是不可以信，她很多心情故事會直接發在限動，當然新聞發生之後，難免會低潮，我也不會矯情的問說心情好不好，因為心裡面真的有問題的人，會跟你說他不好嗎，所以我必須去看她，知道她到底好不好。」阿Ken接受這說法，還立馬改口誇讚楊昇達是「暖男」，楊昇達接著說：「我也有帶著太太一起去，我要讓她知道有任何不開心，大家都能幫忙，你看她現在活蹦亂跳的氣色多好。」
籃籃則抱怨舒子晨是「整人狂魔」：「我們很常一起出外景，那個節目跟民眾的距離非常近，我在主持就感覺有人摸我屁股，我想說應該是不小心的就繼續主持，第二次又來，我轉過去是阿伯微笑看著我，後來整隻手貼在我的屁股上，我真的忍無可忍，就轉過去抓住那隻手，結果一看是舒子晨！」讓她更氣的是舒子晨不僅沒道歉還變本加厲：「我真的會被她氣死，因為我那時候真的嚇到，還差點跟民眾起衝突，但她完全沒有要停止這種行為。」舒子晨也不否認，還笑說：「昨天我摸她，她已經不看了，只說『舒子晨不要再摸我了』，我就跟後面阿伯說『要不要摸？你們現在摸她，她都會覺得是我』！」