林志玲老公AKIRA秀「魂與塊」!當空中飛人合體好萊塢明星
「EXILE 放浪兄弟」團長AKIRA近日於日本拚事業，他先是擔任日本年末漫畫盛會「TOKYO COMIC CON 2022（東京動漫展）」活動大使，寫真集「EXISTENCE 實存」也蓄勢待發，子團「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」的巡迴亦準備起跑，他表示：「絕對不會辜負大家的期望！」
記者陳雅蘭/綜合報導
因為疫情影響，「TOKYO COMIC CON」相隔3年再度舉行，AKIRA與多位知名好萊塢影星同台，一字排開橫跨《復仇者聯盟》、《X戰警》、《星際大戰》、《回到未來》、《怪奇物語》、《魔戒》等作品，身為活動大使的AKIRA強調：「今年的主題是『CONNECT』，希望全球娛樂市場都能慢慢找回這幾年因為疫情所失去的。」他也說能跟這些演員同台，有如美夢成真。
除了參與「TOKYO COMIC CON」，AKIRA的寫真集「EXISTENCE 實存」也將於12月20日在日本發行，這次邀請到曾與高倉健、松田優作、山下達郎、矢澤永吉等巨星合作過的日本知名攝影大師「長濱治」操刀，內容無論是日常、工作甚至展現令人稱羨的完美曲線，AKIRA都希望能透過寫真集表現出作為一個人的「魂」與「塊」。
AKIRA同時積極準備許多演出活動，除了放浪兄弟年底的演唱會，子團「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」相隔5年的日本全國巡迴演唱會，將從明年2月10日起在廣島揭開序幕，一路唱到6月初，他強調絕對不會辜負大家的期待，也感謝大家的等待，至於台灣粉絲在這段期間有無機會看到AKIRA亮相，可拭目以待。