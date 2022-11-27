樂天啦啦隊甜心脫了！6張寫真曝光 無奈「角度不吃香」
啦啦隊甜心張語芯（Yuxin）才剛結束個人首支單曲《別偷偷想起我》的宣傳行程，一邊又要忙著樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls的工作，生活已被工作填滿的她，近期又推出全新的同名寫真作品「張語芯 YUXIN」，她認為在工作裡可以慢慢找到自己，在生活中，也開始懂得找平衡。
記者侯家瑜/綜合報導
身為啦啦隊甜心，張語芯分享發寫真的心情，「真的沒想到我有ㄧ天會出自己的寫真書，也沒想過我能完成這麼重大的事情！尤其是能讓自己的書出現在書店裡，我想這是我這輩子永遠不會忘記的里程碑。」
張語芯自稱是奇怪又具各種衝突的人類，「我天蠍座，月亮水瓶、上升處女，有時連自己的行動都趕不上腦袋變化的速度。期待透過這本寫真紀錄著自己蛻變的樣貌，從拍攝到正式發行，大概經歷有將近2年的時間，過程中我不斷思考『要怎樣讓你們看到更不一樣的我』。」
事實上，張語芯對自己的身體，不是非常有自信，「從小在科班長大，接受很多專業訓練，導致我骨架會比較大，然後肌肉線條也會比較粗壯一些，所以在某些角度我就會比較不吃香。」但為了呈現更完美的體態，張語芯嘗試各種減肥、瘦身的方式，來讓自己的身材能更精實。