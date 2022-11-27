全台「知名議員」落馬名單曝光！她高票當選　鄉民全驚呆

蔣萬安勝選今啟動車隊謝票　稱讚對手展現民主風範

▲蔣萬安今下午展開車掃行程，出發前他受訪特別稱讚陳時中、黃珊珊及柯文哲，在他當選後第一時間致電給他，展現台灣民主風範。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲蔣萬安今下午展開車掃行程，出發前他受訪特別稱讚陳時中、黃珊珊及柯文哲，在他當選後第一時間致電給他，展現台灣民主風範。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

2022大選昨日正式落幕，國民黨台北市長候選人蔣萬安斬獲57萬5590票，成功當選台北市長。對此，蔣萬安今（27）日下午展開車隊掃街拜票，行程前他受訪稱讚民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊以及台北市長柯文哲，皆展現台灣民主風範與民主制度的成熟。蔣也提到，把市政做好、讓台北更好，是他們共同努力目標。

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蔣萬安今下午選在市民基地出發，以車隊掃街向台北市民謝票。出發前蔣萬安受訪先被問到，黃珊珊、陳時中從早上就開始謝票，是否早上另外有行程，兌現跟家人承諾陪吃飯?

蔣萬安回應，早上他在市民基地，特別感謝這一路陪伴、支持、幫忙他的志工團隊，每一位志工在這段期間很辛苦，因此特別用上午時間，於市民基地邀請所有志工表達感謝。

蔣萬安強調，因為這次選舉有好結果，絕對不是靠一個人而是靠大家幫忙，特別是每一位志工都很辛苦，不管幫忙摺文宣、準備競選小物，甚至選前之夜許多支持民眾來，不只總部包括12個行政區，「每一個志工都是我最堅強的後盾，也是我一路走來堅持到最後，最強的定心丸。」

蔣萬安還提到，柯文哲、陳時中在他當選後，第一時間就致電給他，展現了民主風範，也展現台灣民主制度的成熟。至於跟柯文哲是否談及交接問題？陳時中是否表達祝福？蔣低調回應，謝謝他們第一時間致電恭喜，也謝謝他們在這次選舉，展現民主典範與民主制度成熟。

媒體追問，黃珊珊昨呼籲要落實政見，陳時中也號召支持者相挺。蔣萬安指出，台北市是所有市民朋友的台北市，感謝黃珊珊、陳時中第一時間致電展現民主風範，接下來就是把市政做好，讓台北更好，是他們共同努力目標。

此外，這次大選台北全部行政區中，僅大同區票數輸給陳時中，未來要如何加強？蔣萬安表示，目前最重要的是全心謝謝所有市民朋友，接下來也是專注在市政工作上面，這符合市民期待。

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