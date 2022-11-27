蔣萬安勝選今啟動車隊謝票　稱讚對手展現民主風範

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蔣萬安回應，早上他在市民基地，特別感謝這一路陪伴、支持、幫忙他的志工團隊，每一位志工在這段期間很辛苦，因此特別用上午時間，於市民基地邀請所有志工表達感謝。
蔣萬安強調，因為這次選舉有好結果，絕對不是靠一個人而是靠大家幫忙，特別是每一位志工都很辛苦，不管幫忙摺文宣、準備競選小物，甚至選前之夜許多支持民眾來，不只總部包括12個行政區，「每一個志工都是我最堅強的後盾，也是我一路走來堅持到最後，最強的定心丸。」
蔣萬安還提到，柯文哲、陳時中在他當選後，第一時間就致電給他，展現了民主風範，也展現台灣民主制度的成熟。至於跟柯文哲是否談及交接問題？陳時中是否表達祝福？蔣低調回應，謝謝他們第一時間致電恭喜，也謝謝他們在這次選舉，展現民主典範與民主制度成熟。
媒體追問，黃珊珊昨呼籲要落實政見，陳時中也號召支持者相挺。蔣萬安指出，台北市是所有市民朋友的台北市，感謝黃珊珊、陳時中第一時間致電展現民主風範，接下來就是把市政做好，讓台北更好，是他們共同努力目標。
此外，這次大選台北全部行政區中，僅大同區票數輸給陳時中，未來要如何加強？蔣萬安表示，目前最重要的是全心謝謝所有市民朋友，接下來也是專注在市政工作上面，這符合市民期待。