獨／《北斗再臨》製作人來台　透露原作40週年突破性規劃

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《北斗再臨》目前已有128個精緻的角色，岩本耕平透露，《北斗再臨》預計將在本週三（11/30）推出 與《北斗之拳》原作連動的外傳作品，主題是「蒼黑的餓狼 北斗之拳雷伊外傳」，主要描述「南斗水鳥拳」的傳承者雷伊在和拳四郎相遇之前的故事；且不止雷伊將出現在故事中，外傳中，雷伊的師父也將會登場，讓玩家和粉絲了解，究竟雷伊是如何成為南斗水鳥拳的傳承者。
而由於《北斗之拳》是歷史悠久的動畫，如何在40週年鞏固老粉絲同時開發新玩家，岩本耕平則回應，《北斗再臨》手遊在宣傳初期的主視覺，其實中間有一名神秘男子未露臉，其實這暗示著，未來北斗之拳的傳承者是個謎，遊戲團隊希望做到的，是能透過手遊延續原作，並開啟新篇章 ，有新的旅程搭配經典故事，才能開發新的玩家；此外，《北斗再臨》也會著手將遊戲變得更加精簡，讓玩家更舒服去體驗遊戲。
《北斗再臨》營運已經超過3年，岩本耕平指出，這款手遊和疫情一起度過風風雨雨，目前共有128個角色，過去2年玩家待在家時間變多，下載數、活躍度也有上升，他深深感受到海外、日本國內玩家的熱情，就算原作完結，仍有很多新玩家讓人非常感動，尤其今年9月，《北斗再臨》終於在東京舉辦粉絲見面會，場面相當熱絡，更是達成團隊的一大夢想，希望未來能在日本其他地區，甚至台灣舉辦類似活動。
岩本耕平強調，雖然因為疫情，《北斗再臨》團隊無法與《北斗之拳》原作原哲夫實際協商遊戲內容，但原哲夫其實一直很喜歡《北斗再臨》，尤其是在人手一台手機的時代，能在智慧型手機看著自己的嘔心瀝血之作在世界發光發熱，真的很開心;岩本也透露，未來無論是《北斗再臨》 或是SEGA，都將努力能拉近台灣玩家與日本遊戲廠的距離，而北斗也將在不辜負40歲左右資深粉絲的前提下，努力讓20歲上下的年輕族群認識北斗、愛上北斗。