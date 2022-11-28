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獨／《北斗再臨》製作人來台　透露原作40週年突破性規劃

▲《北斗之拳》原作明年將迎來40週年，《北斗再臨》製作人岩本耕平近日也特地到台灣宣傳。（圖／記者張志浩攝）
▲《北斗之拳》原作明年將迎來40週年，《北斗再臨》製作人岩本耕平近日也特地到台灣宣傳。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

由漫畫《北斗之拳》延伸、知名遊戲大廠SEGA發行的手遊《北斗之拳 傳承者再臨》自2019年問世後，在日本和台灣等國都受到熱烈關注，隨著《北斗之拳》原作明年將迎來40週年，《北斗再臨》製作人岩本耕平近日也特地到台灣宣傳，並接受《NOWnews今日新聞》專訪。岩本耕平表示：「《北斗再臨》可說是與Covid-19疫情一起走過來的遊戲，團隊不僅希望之後能在台灣舉辦實體活動 ，更期盼有機會能將遊戲內容融合一些台灣歷史，讓各國玩家更有共鳴！」他並透露未來有望能透 過《北斗再臨》這款手遊，將完結已久的原作《北斗之拳》延續新的篇章，讓老粉絲和新玩家都能沈浸在北斗的世界中。

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岩本耕平提及，《北斗之拳》原作明年將滿40年，因此《北斗再臨》也必定會盡全力炒熱話題。過往世界各地的人們對《北斗之拳》的第一印象絕對是「它是日本的東西」，不過事實上，北斗神拳是代代相傳的拳法，不限於日本，例如過去《蒼天之拳》就是漫畫原作原哲夫先生實際到上海取材，並從歷史汲取元素的作品；有鑑於此，岩本表示，「如果在台灣、倫敦等各個地方都有北斗的痕跡，一定會讓世界更加有趣，也拉近與世界各地粉絲的距離。」

《北斗再臨》目前已有128個精緻的角色，岩本耕平透露，《北斗再臨》預計將在本週三（11/30）推出 與《北斗之拳》原作連動的外傳作品，主題是「蒼黑的餓狼 北斗之拳雷伊外傳」，主要描述「南斗水鳥拳」的傳承者雷伊在和拳四郎相遇之前的故事；且不止雷伊將出現在故事中，外傳中，雷伊的師父也將會登場，讓玩家和粉絲了解，究竟雷伊是如何成為南斗水鳥拳的傳承者。

▲（圖／SEGA提供）
▲為了準備迎接原作將滿40週年，《北斗再臨》預計推出 與《北斗之拳》原作連動的外傳作品，其中南斗水鳥拳的傳承者雷伊（右）相當值得期待。（圖／SEGA提供）
而由於《北斗之拳》是歷史悠久的動畫，如何在40週年鞏固老粉絲同時開發新玩家，岩本耕平則回應，《北斗再臨》手遊在宣傳初期的主視覺，其實中間有一名神秘男子未露臉，其實這暗示著，未來北斗之拳的傳承者是個謎，遊戲團隊希望做到的，是能透過手遊延續原作，並開啟新篇章 ，有新的旅程搭配經典故事，才能開發新的玩家；此外，《北斗再臨》也會著手將遊戲變得更加精簡，讓玩家更舒服去體驗遊戲。

《北斗再臨》營運已經超過3年，岩本耕平指出，這款手遊和疫情一起度過風風雨雨，目前共有128個角色，過去2年玩家待在家時間變多，下載數、活躍度也有上升，他深深感受到海外、日本國內玩家的熱情，就算原作完結，仍有很多新玩家讓人非常感動，尤其今年9月，《北斗再臨》終於在東京舉辦粉絲見面會，場面相當熱絡，更是達成團隊的一大夢想，希望未來能在日本其他地區，甚至台灣舉辦類似活動。

岩本耕平強調，雖然因為疫情，《北斗再臨》團隊無法與《北斗之拳》原作原哲夫實際協商遊戲內容，但原哲夫其實一直很喜歡《北斗再臨》，尤其是在人手一台手機的時代，能在智慧型手機看著自己的嘔心瀝血之作在世界發光發熱，真的很開心;岩本也透露，未來無論是《北斗再臨》 或是SEGA，都將努力能拉近台灣玩家與日本遊戲廠的距離，而北斗也將在不辜負40歲左右資深粉絲的前提下，努力讓20歲上下的年輕族群認識北斗、愛上北斗。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲《北斗再臨》製作人岩本耕平對遊戲營運3年來，粉絲的回饋相當有感觸，甚至來台都穿著由玩家 投票後，製做出的《北斗再臨》專屬帽T。(圖/記者張志浩攝)

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