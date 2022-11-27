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耶誕老人是真的！「這裡」親見本尊拿禮物　扮裝入園4折

▲爸媽別騙我，聖誕老人是真的！六福村主題樂園從北國請到聖誕老公公助陣，小朋友還可以跟他許願拿禮物，變裝成耶誕人物還可以4折入園。（圖／六福村提供）
▲爸媽別騙我，聖誕老人是真的！六福村主題樂園從北國請到聖誕老公公助陣，小朋友還可以跟他許願拿禮物，變裝成耶誕人物還可以4折入園。（圖／六福村提供）

記者汪睿琦/綜合報導

不要再說耶誕老人是童話！隨著全台樂園聖誕氣氛逐漸躁動起來，就是要讓你免出國就能享受道地、如童話般的聖誕節。六福村從遙遠的北國請來「真的聖誕老公公」助陣，小朋友們不僅可以親自身聖誕老人許願要禮物，還有性感聖誕女郎、超萌雪白雪人，最道地的冬季聖誕特餐「威靈頓牛排」可以享用，彷彿一秒帶全家大小到歐洲過耶誕！12/1到明年1/2止扮成耶誕人物還享4折門票優惠；另外高雄義大遊樂世界則邀請你到甜甜的奶油蛋糕鎮享受「聖誕甜點派對」，即日起到明年1/9每周一、三～日上演全新大遊行，充滿童趣又好玩的聖誕活動不容錯過！

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六福村主題遊樂園

今年耶誕節給你滿滿儀式感！六福村今年準備了4大主題行程，讓你體驗最道地的沉浸式歐洲耶誕體驗：

第一大：飄雪小鎮中的魔法耶誕派對

冬季最大盛典遊行就在這！感受嘉年華般活力，整個園區內還有擬真飄雪，超級浪漫。

第二大：耶誕老人見面會

首次引進小朋友們穿上耶誕小精靈服裝，親手幫助耶誕老人發送禮物，還有機會許願讓耶誕老公公親手把夢寐以求的禮物交到小朋友手中。

第三大：童話耶誕列車

想和耶誕老公公一起通往耶誕村嗎？那就必搭今年首度登場期間限定的「童話耶誕列車」，感受整個園區耶誕氛圍。

第四大：冬季耶誕盛宴-威靈頓特餐

每年期間限定登場的耶誕盛宴今年也沒缺席！邊享受頂級菲力牛排、鹿角雪花飲、耶誕吉拿棒，還可邊欣賞百老匯等級華麗舞台劇，當然必定會有從北國重金禮聘台灣唯一且最正宗的耶誕老公公驚喜現身，口碑爆棚一位難求，現已開放訂位，每周五與周末限定席次有限，心動的民眾要搶要快喔。

另外不只上述精彩必玩主題行程，民眾在活動期間（12/1至2023/1/2）搭配全身變妝成耶誕老人、耶誕女郎等主題人物穿搭，入園就可以享門票優惠價399元（原價999元，約打4折），建議想體驗濃厚耶誕氣氛的民眾可以穿著玩整趟，難說耶誕老人邀請你一起共舞！

義大遊樂世界

義大每逢節日都有大大小小主題遊行，今年聖誕節則請到「奶油蛋糕鎮」向你發出派對邀請！遊行隊伍扮成一個個美味甜點，載歌載舞與園區內大小朋友一起同歡，歡迎家長們帶著小朋友加入遊行隊伍。活動期間到明年1/9，每個星期一、三～日「大義！小心炸誕！」熱鬧開張。

▲冬季最大盛典遊行就在這！感受嘉年華般活力，整個園區內還有擬真飄雪，超級浪漫。（圖／六福村提供）
▲冬季最大盛典遊行就在這！感受嘉年華般活力，整個園區內還有擬真飄雪，超級浪漫。（圖／六福村提供）
▲必買的「耶誕老公公見面會」的禮物包，由耶誕老公公親自將禮物送給小朋友，絕對讓小朋友們終身難忘。（圖／六福村提供）
▲必買的「耶誕老公公見面會」的禮物包，由耶誕老公公親自將禮物送給小朋友，絕對讓小朋友們終身難忘。（圖／六福村提供）
▲義大每逢節日都有大大小小主題遊行，今年聖誕節則請到「奶油蛋糕鎮」向你發出派對邀請！遊行隊伍扮成一個個美味甜點，載歌載舞與園區內大小朋友一起同歡，歡迎家長們帶著小朋友加入遊行隊伍。（圖／翻攝自義大遊樂世界臉書）
▲義大每逢節日都有大大小小主題遊行，今年聖誕節則請到「奶油蛋糕鎮」向你發出派對邀請！遊行隊伍扮成一個個美味甜點，載歌載舞與園區內大小朋友一起同歡，歡迎家長們帶著小朋友加入遊行隊伍。（圖／翻攝自義大遊樂世界臉書）

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