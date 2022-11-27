耶誕老人是真的！「這裡」親見本尊拿禮物　扮裝入園4折

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今年耶誕節給你滿滿儀式感！六福村今年準備了4大主題行程，讓你體驗最道地的沉浸式歐洲耶誕體驗：
第一大：飄雪小鎮中的魔法耶誕派對
冬季最大盛典遊行就在這！感受嘉年華般活力，整個園區內還有擬真飄雪，超級浪漫。
第二大：耶誕老人見面會
首次引進小朋友們穿上耶誕小精靈服裝，親手幫助耶誕老人發送禮物，還有機會許願讓耶誕老公公親手把夢寐以求的禮物交到小朋友手中。
第三大：童話耶誕列車
想和耶誕老公公一起通往耶誕村嗎？那就必搭今年首度登場期間限定的「童話耶誕列車」，感受整個園區耶誕氛圍。
第四大：冬季耶誕盛宴-威靈頓特餐
每年期間限定登場的耶誕盛宴今年也沒缺席！邊享受頂級菲力牛排、鹿角雪花飲、耶誕吉拿棒，還可邊欣賞百老匯等級華麗舞台劇，當然必定會有從北國重金禮聘台灣唯一且最正宗的耶誕老公公驚喜現身，口碑爆棚一位難求，現已開放訂位，每周五與周末限定席次有限，心動的民眾要搶要快喔。
另外不只上述精彩必玩主題行程，民眾在活動期間（12/1至2023/1/2）搭配全身變妝成耶誕老人、耶誕女郎等主題人物穿搭，入園就可以享門票優惠價399元（原價999元，約打4折），建議想體驗濃厚耶誕氣氛的民眾可以穿著玩整趟，難說耶誕老人邀請你一起共舞！
義大遊樂世界
義大每逢節日都有大大小小主題遊行，今年聖誕節則請到「奶油蛋糕鎮」向你發出派對邀請！遊行隊伍扮成一個個美味甜點，載歌載舞與園區內大小朋友一起同歡，歡迎家長們帶著小朋友加入遊行隊伍。活動期間到明年1/9，每個星期一、三～日「大義！小心炸誕！」熱鬧開張。