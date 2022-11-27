巷仔內／民進黨退守北港溪防線　後小英時代必須檢討改革

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回顧整場選舉，綠營為等待陳時中參選，提名時程拖延，隨後林智堅因論文抄襲風波退選桃園，接連讓支持者士氣受挫，「勢」很早就不在；再加上側翼角色「反客為主」，都讓選戰焦點模糊，種下敗因。
這次沒有4年前的「韓流」，蔡政府更自詡防疫、經濟都做得好，為何中央政績無法連動到地方選舉？抗中保台牌為何失靈？更重要的是，年輕人選票如何流失？都是民進黨必須檢討的課題。
此次選舉，民進黨直至7月全代會前才完成雙北市長提名，主要就是為了等待時任防疫指揮官的陳時中完成階段性任務，轉場參選市長。然而「全黨等一人」，導致提名作業拖延，再加上林智堅「一人卡兩市」之後又退選桃園市長，綠營基層焦慮、士氣大傷。
千呼萬喚始出來，因防疫有功而擁高人氣的陳時中登上選戰擂台，即便陳時中率領的防疫團隊做得不差，但疫情延燒不退終讓社會產生負面情緒，而遲未解封也讓民眾焦慮不耐，民進黨拿防疫成績作為選戰訴求，難以引起廣大共鳴。
又陳時中或因年近古稀才首度倉促坐轎，毫無參選經驗的他，初期對團隊準備的政見明顯不熟悉，也拙於選舉攻防，無法即時有效回應對手針對防疫的抹黑，「勢」很早就不在陳時中這邊，甚至負面外溢到全台。
依往例，首都市長候選人照理會被寄望成為全台母雞，陳時中雖在選戰後期有少數跨縣市輔選行程，但正面效應並沒有產生，而首都選情持續拉不起來，更演變成「全黨救一人」。
回顧選戰最後關頭，民進黨中央在選前2周舉辦凱道造勢，雖然聲稱是「雙北造勢」，不過以排場來看，陳時中仍是第一男主角。
另外，黨中央選前做了「全國縣市長候選人與陳時中互挺」的圖卡，更以陳時中個人為出發，就連催票影片《晚回家的爸爸》，都巧妙置入陳時中競選意象，一再展現黨中央對於北市選戰的高度重視，輔選重心大量壓在陳時中身上，卻忽略了其他選情危急的區域，例如基隆、桃園、新竹市等地，陷入顧此失彼的混亂。
除了首都負面外溢之外，此次親綠側翼角色「反客為主」，導致選戰焦點模糊、烏煙瘴氣，選民只對大量的網路口水互噴有印象，卻看不見候選人的政見、格局，這也是比預期更慘敗的原因之一。
隨著綠營敗選，蔡英文雖辭去民進黨主席，但仍是總統，握有國政大權。只要蔡英文政府持續穩住執政，凸顯與國民黨的治理能力差別，仍將會是民進黨的一大資產，但「內閣改組」恐勢在必行。
雖依政黨政治，行政院長為地方選舉辭職並沒有邏輯，但這已成了「不成文的規定」，即便蘇貞昌暫時再獲總統留任閣揆，但若不在近期適時改組，對於現今求新求變的民眾來說，「老菜繼續燉煮」，下次選舉恐也不會合選民的口味。
民進黨在蔡英文辭去主席後，進入「後小英時代」，誰來接班至關重要，牽動2024總統、立委佈局，也攸關民進黨能否再起，綠營基層都不想再看到2008年般的谷底危機重現，往後中生代接班梯隊能否扛起責任，新生代年輕人才能否補位，民進黨未來要怎麼走，已經到了全黨必須好好坐下來全面檢視的關頭。