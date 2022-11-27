被指是陳時中競選失利的戰犯 薛瑞元：若要負責不會迴避
針對九合一大選陳時中競選台北市長失利，衛福部長薛瑞元今（27）日參與活動時，面對媒體提問，他表示若要負起某種政治責任，他不會迴避，不過要由上級長官決定。另外，選舉是否對疫情造成影響？他表示得再觀察。至於明天指揮中心是否討論12/1開放戶外不戴口罩？他則回應要由指揮中心來回答。
記者許家禎／台北報導
衛福部長薛瑞元今日參與台灣癌症基金會25周年慶暨十大抗癌鬥士頒獎典禮，針對有人認為陳時中會落選，薛瑞元的「疫苗掮客說」是壓垮陳的最後稻草、是戰犯。為此，薛瑞元笑著說若要追戰犯的話，他沒有意見，但可能不是由自己來定義。他也說，若要他負起某種政治上的責任，他不會迴避，至於未來會不會請辭衛福部長，他則說要由內閣整體來做考量，最終由上級長官來決定。
另外，蔣萬安贏得台北市長選舉，媒體提問未來地方跟中央會保持良好合作嗎？薛瑞元表示，過去他跟蔣萬安隔空交戰是為了法律觀念問題，跟地方與中央合作是兩回事，不過他強調中央地方合作是一定需要的。
媒體也關心九合一選舉落幕，民眾南來北往是否會影響疫情？薛瑞元表示還要再觀察，若對疫情有影響的話，再過幾天會看得出來。至於明天指揮中心是否討論12/1開放戶外不戴口罩？薛表示要由指揮中心來回答。針對此一議題，指揮中心發言人莊人祥昨（26）日表示周一會再開會討論，但無法確定是否周一就宣布。