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蔡明亮「取經」裝置藝術展　前進法國巴黎龐畢度中心

▲駐法國代表處臺灣文化中心與法國巴黎龐畢度中心合作推出蔡明亮「取經」裝置藝術展暨影片回顧展。（圖／文化部提供）
▲駐法國代表處臺灣文化中心與法國巴黎龐畢度中心合作推出蔡明亮「取經」裝置藝術展暨影片回顧展。（圖／文化部提供）

記者許家禎／台北報導

駐法國代表處臺灣文化中心（巴文中心）與法國巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）合作推出蔡明亮「取經」裝置藝術展暨影片回顧展，即日起於法國開展，影帝李康生與新演員亞農弘尚希將現場進行「取經」行為藝術表演，晚間8時放映2020年獲得柏林影展泰迪熊獎的《日子》為影展開幕，這也是《日子》首度於法國電影院播映。

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文化部指出，本計畫由巴文中心與法國龐畢度中心共同自2018年起構思籌劃，期間因疫情被迫延期辦理，在雙方努力下，蔡明亮「取經」裝置藝術展暨影片回顧展自即日起至2023年1月2日在龐畢度中心大廳及電影廳與法國觀眾會面。活動規劃放映導演蔡明亮1989年至2022年的作品，包含劇情片、短片、影集、紀錄片等共計31部，放映場次35場，並規劃映後座談、大師班及觀眾見面會等共計13場。

展覽概念以紙、水、鏡子、影像為主，透過不同的素材呈現影像的質感與美感，並分別以不同的角度呈現蔡明亮自2012年起進行的拍攝計畫「行者」，共有9部行者影片於裝置藝術空間放映。值得一提的是，第9部行者作品是特別為此大展計畫創作，實地於巴黎龐畢度中心內部與周邊取景拍攝，與臺灣公共電視合資製作，本善基金會贊助。9部行者影片將於展覽期間每日上午11時至晚間9時，邀請法國觀眾至現場觀賞交流。

巴文中心主任胡晴舫表示，本次活動成功展開為臺法文化交流的重要里程碑，蔡明亮在臺灣居住與創作超過40年，為臺灣最重要的導演之一，此次成功在龐畢度中心進行大型展出計畫，證明藝術的能量能超越國界。尤其蔡明亮的作品中，都會生活忙碌、擁擠人群中所呈現的孤獨感是全世界的現象，引發人們省思人性、社會關係與人道主義等重要議題。巴文中心也特別感謝龐畢度中心的全力支持，讓活動順利展開。

龐畢度中心策展人Amélie Galli表示，蔡明亮的作品以一種獨特的美學與時間感引領觀眾。蔡明亮為臺灣電影新浪潮時期著名導演之一，將臺灣電影作品於國際上發光發熱，1992年摘下柏林影展後便奠定獨特的美學之路，一路上一直以李康生為影片主角的創作生涯，至今30年仍以同一個身體作為創作主體，蔡明亮的作品將觀眾帶入一個當代性，並將生活議題融入作品，呈現一個當下狀態的時間性。蔡明亮2012年起開始思考創作導入美術館的影片作品，發展出來的「行者」系列影像作品，以李康生緩慢的步行速度在不同的城市角落中行走，造成視覺上的另種藝術、另一個時空的氛圍。

導演蔡明亮表示，非常榮幸及開心能在龐畢度中心展出完整影像作品，2012年開始拍攝行者系列影片時，便希望10年後可在美術館首度完整展出，這次在龐畢度中心將9部行者影片完整介紹即是當初心願的實現。

蔡明亮指出，近年來受到美術館啟發良多，特別是影像創作能夠在美術館不受拘束的呈現，讓影像創作有新的發展，同時能夠扮演藝術美學教育的功能，期待未來透過與美術館合作，啟發影像教育的更大功能。

本次活動亦結合法國片商，11月30日起將於法國各地電影院放映蔡明亮《青少年哪吒-1992年》、《愛情萬歲-1994年》及《河流-1997年》影片修復版。期待藉由展覽及放映活動讓法國影迷認識蔡明亮電影生涯30年的30多部作品，以及導演未來創作的心路分享。



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