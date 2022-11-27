世足／運彩怎麼買？今日世足看點

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中文解說：蔡宜瑾、李宜陞
英文解說：John Roder、Casey Stoney
日本藍武士前一輪爆冷擊退德國，其中下半場的表現更令球迷眼睛為之一亮。過往以保守戰略出名的森保一監督，不僅陸續將兩名邊後衛和一名防守中場撤下，接連換上邊前鋒、並採取前場五點同時推進的方式衝來破德國防線。除了進攻端獲得成效，遠藤航在中場的強悍防守能力更是藍武士能守住下半場的關鍵角色。若想挺進淘汰賽行列，日本勢必要想辦法從哥斯大黎加手中奪下3分，並靜待晚場開踢的西、德大戰結果。
哥斯大黎加首場比賽遭到西班牙痛擊，0-7的成績更追平隊史最慘敗仗。儘管全隊會期盼透過第二輪繳出谷底反彈的表現、重回競爭行列，不過隊史過往面對日本的成績是五連不勝(1和4敗)，可以預期這次碰頭也將會是一場苦戰。主帥Luis Fernando Suárez要如何提振球員士氣、讓隊員們重新找回信心，直得觀察。
11/27 晚間20點30分起
比利時 VS. 摩洛哥 E組第二輪 愛爾達體育1台 獨家LIVE 中文解說：黃昶豪、陳家銘
英文解說：Peter Drury、Alan Smith
首戰和上屆亞軍克羅埃西亞踢和，摩洛哥針對兩邊路的看管做得相當理想，然而，在年輕邊路好手 Noussair Mazraoui受傷的情況下，摩洛哥左路的攻守表現勢必會受到影響。若前鋒 Youssef En-Nesyri此戰能進球，將成為摩洛哥史上第一位能在兩屆世足進球的球員。
儘管小組賽第一戰驚險擊敗加拿大，但不論射門次數9：22、關鍵傳球8：18，都凸顯比利時的進攻表現需要加強。 除了明星中場Kevin De Bruyne、踢進致勝一擊的Michy Batshuayi，以及擋下12碼的門神 Thibaut Courtois ，其他隊友都得有更好的發揮才行。如果這一戰再擊敗摩洛哥，比利時不但能連續三屆前兩戰都贏球，還能提前鎖定出線資格。
11/27 晚間23點30分起
克羅埃西亞 VS. 加拿大 E組第二輪 愛爾達體育1台獨家 LIVE 中文解說：洪志瑋、石明謹
英文解說：Peter Drury、Alan Smith
兩隊第一場比賽都沒贏下，克羅埃西亞0：0踢和摩洛哥，中斷連續11場世界盃比賽有進球紀錄，至於加拿大則是隊史參加世界盃四場比賽全敗。
加拿大在對上比利時的比賽，22次射門非常驚人，可惜把握度不理想，不但12碼罰球沒進，全場僅僅只有3次射正，總計四場世界盃比賽總共50次射門，卻還是顆粒無收。老將哈金森(Atiba Hutchinson)以39歲又288天成為世界盃歷史上第二老的非門將出賽球員，下一場出賽將下他第100場出賽。
克羅埃西亞上場比賽僅僅創造出5次射門，是他們隊史上在世界盃最少的單場射門數字。在先發陣容和上屆差不多、年齡偏長的狀態下，本屆世界盃能走多遠，是否能通過小組賽考驗，就看這場對加拿大的比賽能不能創造進球了。
11/28凌晨2點30分起
西班牙 VS. 德國 E組第二輪 愛爾達體育1台 LIVE 中文解說：洪志瑋、石明謹 英文解說：Simon Brotherton、Matt Holland
相較於第一戰7：0大勝的西班牙，德國此役將是沒有退路的一場比賽，輸球將非常可能連續兩年在小組賽止步。這場比賽是兩隊第五次在世界盃交手，西班牙1勝1和2敗，最近一勝就是在2010年世界盃四強，1：0力退德國，晉級冠軍戰。若攤開兩隊最近七次在各項賽事的交手紀錄，西班牙拿下4勝2和1敗。
德國隊近兩屆四場世界盃賽事苦吞三敗，是他們在先前21場比賽的敗場總和。在輸給日本之後，日耳曼大軍隔天立刻展開特別訓練，總教練Hansi Flick一改過去不想把Joshua Kimmich放在右後衛的想法，和Kimmich重新溝通，後者也表示若教練需要，願意以右後衛角色上場，或許德國隊在這場比賽會大刀擴斧，改變場上的人員使用。
兩隊在本屆金球獎「最佳青年球員」中的兩位競爭對手：Gavi和Jamal Musiala，都有不錯的表現，Gavi成為世界盃史上第三年輕進球者，Musiala下半場則有一次踢中門柱。兩位年輕好手將同場競技，也是另一個觀戰焦點。