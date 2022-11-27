世足／絕境中挺身而出　梅西最後一舞不打算在小組賽結束

T1／霍華德高掛免戰牌　戴維斯「雙20+9鍋」仍救不了雲豹

▲雲豹洋將戴維斯(Deyonta Davis)。（圖／雲豹球團提供）
▲雲豹洋將戴維斯(Deyonta Davis)。（圖／雲豹球團提供）

運動中心/綜合報導

桃園永豐雲豹職業籃球隊今在超級球星霍華德(Dwight Howard)高掛免戰牌情況下作客臺中太陽，全場靠著團隊合作，以及中鋒戴維斯(Deyonta Davis)準大三元表現幫助下，與太陽呈現拉鋸戰，可惜團隊未能把握第四節最後幾分鐘進攻機會，終場以87比93踢館失敗。

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上季聯盟阻攻王戴維斯(Deyonta Davis)，此場比賽在攻守2端都演出優異表現，全場攻下22分、抓22籃板，還單場搧出9次火鍋，刷新自己保持的聯盟單場最多阻攻紀錄，僅差1次阻攻就可演出大三元，不僅如此，他全場3分球投10中4，頻頻在外線得手。

雲豹另一攻擊重心為威廉斯(Troy Williams)，全場攻下全隊最高的32分、5助攻，但因前2節就吞4次犯規，身陷犯規麻煩，在第四節開賽沒多久就6犯畢業離場，無法提供球隊火力支援，他說：「是場硬仗，無論是本土或洋將都為球隊站了出來，團隊打得很棒，當然還是有些地方回去要修正。」

本土射手盧捷閔在關鍵時刻也適時挺身而出，全場攻進15分，成為能夠緊咬戰局關鍵，他說：「今天很可惜，最後關頭只剩戴維斯，這也是我們身為本土球員，必須想辦法學習跟成長的地方。」

總教練劉嘉發表示，雖然缺少霍華德，不過另外兩位洋將表現非常出色，希望把今天的輸球當作養分，讓團隊繼續往前走。

霍華德雖未能上場，但全場都在場邊力挺隊友，賽前練習時段，更主動加入陪練，貼身指導隊友禁區腳步，接著兩隊大合照橋段，還手比愛心給攝影機連拍，有趣親民的個性，引發現場笑聲連連。

賽事中途，霍華德也不斷起身為隊友鼓掌喝采，甚至用中文「加油」來喊聲，賽後在休息室鼓勵團隊，散發領袖風範。霍華德說：「跟著隊友一起奮戰，感覺棒極了，我為團隊今日散發的能量感到驕傲，每個人都打得非常賣力，儘管輸球，但看到團隊展現的熱情跟活力，我們要繼續保持這種精神。」

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