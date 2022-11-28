週一偷個閒！2023全台展覽攻略曝　藝文、動漫都有快筆記

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7、8年級生的共同回憶無疑是經典動漫《JOJO》以及《火影忍者》，更有「你或許沒看過動漫，但不可能沒聽過火影忍者！」一說。「火影忍者動畫20週年特展」將於12/24平安夜一路在台北信義新天地展出至2023年2月12日，忠實呈現動畫經典角色及其經典名言和經典場景，並特別結合聲光影音打造「互動沈浸式體驗」，讓你一秒踏入火影忍者世界！現正販售73折預售門票，另有獨家兩款抱枕套票限量開賣。
還有將在平安夜前夕（12/23）在松山文創園區開展的「JOJO的奇幻冒險《黃金之心》動畫十週年特展」，本次特展集結2012年至2022年這十年間播出，自《幻影血脈》到《石之海》，總共五季動畫作品的內容，精彩可期。除了主辦方依觀展期間加贈的六款角色紀念票外，KKday本次還獨家販售JOJO的金屬徽章套票，限時優惠89折。
除上述兩部經典動漫，近兩年引起一陣風潮的「咒術迴戰」也將於12/30華麗登台。作為海外巡迴首站，咒術迴戰展集結日本兩站內容，結合巨幕投影、場景還原和公開幕後製作等，讓咒術迷大飽眼福。另外現在購買預售票還有機會抽到限量咒骸娃娃，鐵粉錯過真的會心痛！
卡通控在哪？米奇、鯊魚寶寶巨星降肉啦！
除了系列動漫展，深獲大小朋友喜愛的「米奇藝術展全球巡展」也將在12/31來台準備攻佔話題熱度！包含Daniel Arsham、GD權志龍和陳冠希等30位藝術家的米奇藝術創作，結合不同風格、創作媒材及創意靈感，全新塑造米奇的多個嶄新面貌。另外，同樣堪稱經典卡通的鬼太郎本次協同100隻妖怪帶來「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語特展」，帶大家用五感體驗鬼太郎的100個妖怪故事。
YouTube 破百億觀看的超強洗腦歌，連世界巨星都愛唱的BABY SHARK則首次來台舉辦大型特展「BABY SHARK 放電趴」，從年底一路嗨到明年4月；同時還有已經在熱烈展出中、大受好評的「提姆波頓異想世界展」，10大展區內蒐羅了超過500件原創作，忠實呈現提姆波頓過去50年來的創作軌跡，一探鬼才的內心世界，忠實影迷千萬不能錯過。
說出無數少男女心事 當代愛情大師完整剖析愛情6階段
喜愛文藝小品的文青們絕對聽過被譽為「當代愛情文學大師」的作家肆一，曾寫過無數本剖析愛情小說道出無數少男少女心事，作品《可不可以你也剛好喜歡我》也曾被翻牌成電影，大獲好評。這次肆一首度跨界聯名推出「About LOVE 聽・說愛情展」，以6大展區帶你完整體驗愛情中的每個階段。建議多帶幾包衛生紙進場，怕你被戳中心事，哭到走不出來！
KKday「全台展覽攻略」活動目前已熱烈開跑，展覽預售票種最低72折起，此外，12月30日前凡購買指定展覽商品還可另享滿600再折30元的優惠，揪朋友一起買更划算！更多活動詳情可上KKday官網查詢。