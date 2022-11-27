《機智》男團快出道！馮容潔手指愛心應援 川咪CP甜翻
TVBS八點檔《機智校園生活》演員再度南下高雄，今（27）日舉行第5次見面會，黃柏峰、鍾岳軒、鄭豐毅、陳彥廷現場演唱新版《WAKE UP》，鄭芯恩、馮容潔、賴雅琪、吳玳慈、王敏淳在舞台下化身小迷妹，狂送手指愛心應援，馮容潔還和黃柏峰擊掌，「川咪CP」互動甜滋滋，他們預告限定男團「機智男孩IT BOYZ」將在12月10日新北歡樂耶誕城正式出道，令粉絲們直呼「願望成真」。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中的父女檔謝祖武、王敏淳，第一次在戲劇之外的場合合體，謝祖武被問及「未來女婿」的人選，謝祖武表示：「劇中CP都一對一對的，我看就小胖（鄭豐毅）了。」王敏淳提到理想對象要像爸爸謝祖武一樣優秀，謝祖武聽完笑說：「這標準很高哎，我看很難喔。」父女倆一搭一唱，讓現場所有人笑翻。最晚加入《機智》陣容，首次參加見面會的王敏淳，難掩激動的心情，透露許多人透過這部戲認識她，希望粉絲不只認識「徐念雅」的角色，也能多認識真實的「王敏淳」，因此，特別期待與大家見面。
有趣的是在見面會上，眾演員親自挑選粉絲上台，一起完成《WAKE UP》歌曲接力，沒想到，鄭豐毅竟然瞬間忘詞，被謝祖武及粉絲抓包，引來眾人一陣調侃，讓他連忙解釋：「我是因為熱昏了，原諒我啦。」眾演員面對即將到來的離別，紛紛表示會很想念跟大家一起拍戲的時光，也格外珍惜每一次與粉絲互動，在見面會和簽名會上，不斷感謝大家的支持，請大家繼續陪他們到最後。