把握明好天氣！週二晚變天北部驟降15度 1圖秒懂1週天氣
週末九合一大選激情過後，明（28）日又是一週新的開始，天氣將有大轉變！中央氣象局指出，明日全台各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，白天氣溫明顯回暖，西半部地區高溫上看攝氏30到32度，東部地區高溫約攝氏28到29度，早晚低溫約攝氏21度左右，日夜溫差較大。這波穩定的天氣會持續到週二（11/29）白天，週二入夜後鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、宜蘭及花蓮將明顯降溫，週三（11/30）整天氣溫一路下滑，最低溫將降到攝氏16度左右，與明後兩天高溫相較，北台灣氣溫驟降約攝氏15度左右，中南部地區氣溫也大將攝氏10到12度，特別提醒民眾要留意氣溫變化，注意保暖。
記者張勵德/綜合報導
氣象局指出，週二晚間開始北部、東半部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，由於水氣偏多，雨勢可能會一路下到下週日（12/4），至於其他地區大多維持多雲到晴。不過要特別留意的是，週二晚間開始東北季風影響的降溫，預估從週二晚間到週三一整天氣溫會一路下滑，而冷空氣影響最明顯的時間將是週四（12/1）清晨，北部地區低溫降到攝氏16度，高溫也只剩攝氏19到21度；中南部地區低溫降至攝氏18到20度，高溫約攝氏27到30度，日夜溫差較大。至於東部地區受到降雨影響，低溫約攝氏19度，高溫約攝氏23度，整天感受都很濕涼。
這波東北季風預計週五（12/2）開始逐漸減弱，中部以北、宜蘭及花蓮氣溫會稍微回升，但由於水氣仍多，整個週末北部及東半部地區仍有局部短暫雨，若有安排戶外活動要留意天氣變化。
另外，明後兩天西半部地區及金門、馬祖易有低雲及局部濃霧影響能見度，請民眾留意。