網紅「小商人」讚日本世界盃虐菜！倒數10分鐘一看全涼了
嘉義知名網紅小商人，因全力支持正妹直播主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選爆紅，最終也順利拿下嘉義市東區議員一席。不過，如此神秘的小商人，其實也是非常關注世界盃賽事，今（27）日更表態支持日本會贏球，怎料比賽結果出爐，讓他氣到直接罵髒話，笑翻眾人。
娛樂中心/綜合報導
在世界盃日本對哥斯大黎加的比賽前，小商人就在臉書充滿自信的發文表示，「這邊一群菜逼八，拎杯大賽型選手，前幾天都在默默的贏，懶得跟你們543，還一直以為我都在輸？我今年世界盃贏到一個不行，今天特別指路給各位朋友看。這幾天除了選舉累，數錢也數很累，點鈔機3台不夠用了。」
小商人分析指出，日本就是有實力，更認為對上哥斯大黎加，「根本就虐菜場還敢開讓一球，根本送錢！」另外也看好比利時會贏摩洛哥、克羅埃西亞會贏加拿大、德國不會連輸兩場，「本來我是打算跟大家收錢報牌的，畢竟天機不可洩漏有錢能使鬼推磨，但是算了，真的得讓你們見識一下大賽型玩家的專業準度。」
結果日本卻在比賽81分鐘時失分，以0:1輸給哥斯大黎加，讓小商人氣到直接在底下罵髒話，大家紛紛笑翻，「來朝聖Kevin哥，冥燈太神了XD」、「幫日本QQ」、「為何不早一點開示，下完了才PO」、「冥燈發威~~」、「冥燈出現，馬上買哥大，賠率9.5」、「感謝凱文哥賜我睡在涼爽的公園躺椅餵蚊子」、「我在20幾，好冷」、「可惡，我的紙箱呢？」、「哥，您下次買哪隊，拜託透風一下。」（編輯：詹鎰睿）