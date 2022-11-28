UBA／ 台師大彭柏樺狂砍51分 致敬「政儒障礙」

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彭柏樺也寫下單場5項個人新猷，搭配改打替補共上29分鐘的大三前鋒林信寬17分16籃板12助攻5抄截，生涯首度「大三元」，籃板及助攻雙新高，扮最佳「板凳綠葉」。
UBA男一級個人最高單場得分，是94學年預賽第二階段外卡賽（2005年12月24日、地點文化大學），北科大105：93勝世新，大一射手呂政儒打滿40分鐘、飆9記三分球豪取57分，之後他轉學到北體（現北市大學），但57分歷經17年，仍無人可攖其鋒，也成為UBA的「政儒障礙」。
前一年的93學年預賽，北體單場飆進24記三分彈，164：87大破新竹師院，完成跨季100連勝，隊長張智峰曾攻下生涯新高46分，而且「破表」，原僅一頁的記錄表不夠用，須延至第二頁，但他的46分，翌年旋被呂政儒的57分超越至今。
彭柏樺此役5項個人新猷含單場51分、三分球19投中9、兩分球9投中9命中率百分之百，第一節10投中9拿23分。他的UBA最高得分，原是今年1月8日，也即剛從國體轉披臺師戰袍，預賽對臺中科大先發34分鐘三拿30分，今天一次翻新，且很難想像，這也不過是他3年來的第4次得分上雙，上季大二初來乍到，有過3場含上述30分，他說，高中打泰山單場最多也僅27分，此役51分及9記三分彈，更都是臺師大、泰山的隊史第一人。
彭柏樺說，兩分球9投9中不敢相信，三分球19投中9，直可媲美偶像NBA勇士「咖哩大神」柯瑞，更如錦上添花，high爆了。
彭柏樺說：「這得謝謝新教練李秉鴻，開賽前第一罰由我操刀，他本要讓張兆辰罰，因張兆辰說他罰中率有九成，我說我可是十成，才因此由我執行，沒想到手感打開、信心也來了，就勇於出手，且愈投愈準，得以一戰寫新猷。」
他說，也得謝謝林信寬，因他在第四節一度腳小扭時，攻守兩端林信寬都跳出cover他，尤其他手熱得發燙，就是想出手時，教練李秉鴻鼓勵：「儘量投吧！。」
彭柏樺說：「心中想的其實就是投籃，也真的做到，特別是一戰自我證明，更終於第一次超越老弟彭冠綸（輔大大二後衛射手），因從國中起，老弟表現就一直優於我，但今天的51分，老弟未來大抵很難追上吧！。」
賽後國體大前隊友逐一跟他握手恭喜及比「讚」，彭柏樺說，這一戰證明自己，也不會後悔。難得先從板凳出發，但寫生涯首度「大三元」，卻只能當綠葉，林信寬仍替彭柏樺高興說：「我樂得當替補，因這種事可遇不可求，紅花及紅單，肯定都歸彭柏樺。」
臺師的單場隊史團隊6新猷，含單場131分、勝77分，個人飆51分，外帶另一隊友「大三元」，個人9記三分球、第一節個人飆23分、第三節團隊飆41分。
UBA一級單場高得分，是上述93學年北體預賽164：87大勝新竹師院，跨季100連勝，今天臺師得分雖少當年飆164分的北體33分，卻是臺師隊史最高，贏77分則平上述北體贏新竹師院，並列最高。之前臺師隊史最高勝分，是107學年預賽111：41大勝屏東大學的贏71分。
今天更是臺師隊史首度得分破130，過去他們曾7次得分破120分，最高是95學年預賽，129：103勝北科大，今天此役多得2分，至於單場最多三分球，是107學年預賽贏北商的35投中18，今天46投中17次高，單節最高得分是106學年複賽對義守，延長賽後120：122失利，但第三節轟進39分，今天第三節飆41分改寫。
教練李秉鴻生涯第3勝入袋，他說：「昨天休兵，大家輕鬆過，今天仍防守優先，進攻自由發揮，卻沒想到替彭柏樺準到爆，就鼓勵他多投，更沒刻意要寫那麼多個人、團隊紀錄。」