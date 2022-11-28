T1／安以恩禁賽歸來火力全開 一射一頂助台鋼三連霸

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台鋼賽前只領先台中FUTURO1分積分，加上今日FUTURO較早出賽，且擊敗航源FC，因此台鋼只有贏球這個選項，安以恩上週與FUTURO的比賽因累計3張黃牌缺席，此戰火力全開。
「剛好我也有點受傷，恰巧有兩週時間休養，所以一上場就活力十足。」安以恩笑說，因為有休息所以精力充沛，自己也跟隊友溝通好自己大概的站位，所以兩次都有進球都很直接。
開賽第5分鐘，姚克錡禁區右側起腳，被銘傳門將王懷緻擋下，但球掉在安以恩面前，他直接補射進球，接著第17分鐘，安以恩禁區將隊友的中路前傳球頂進，台鋼2：0領先。
之後台鋼逮到機會，就頻做機會給安以恩挑戰帽子戲法，包括馬可也多次助攻，但屢攻不下，台鋼全場第3顆進球，由替補上陣的游家煌貢獻，第89分鐘在安以恩助攻下破門。
對於沒能戴帽，安以恩笑說：「因為馬可確定金靴了，我確實很多機會沒有把握到，不過我沒有很在意能不能再進1球，這是我在台灣拿的第四座冠軍，非常開心。
「明年我符合申請台灣公民的資格，有機會我也樂意替台灣效力，希望各界能多關注。」安以恩明年6月底在台灣居住滿5年，加上他未代表象牙海岸踢過國際賽，符合歸化條件。
游家煌本季首次進球在第一循環，之後因服兵役暫離球隊，「第二循環也比較少上場，當兵回來狀況也還在調整，第三循環尾段狀況有慢慢回來。」
「很開心今天能進球，這也是今年度企甲最後一顆進球，很開心用我這一顆進球完成最後的比賽。」游家煌說，服完兵役歸隊至今，狀況不敢說最好，但希望繼續保持，讓自己更進步。
台鋼教頭羅智聰表示，封王戰球員戰術執行效率依舊不算好，但大家都拚盡全力，這一季狀況頗多，比起當年挑戰隊史首冠還要不容易。
「第一冠那個球季，我們一開始大家都踢自己的，但慢慢整合後就一路保持到季末，本季原本中途我要交棒，加上備戰AFC CUP調整，球隊有一點亂，季末才又拉回來。」
羅智聰透露，開季請來香港教練郭嘉諾，就是為接棒做準備，後來因故未能成行，但他仍未打消卸下兵符的念頭，而是放慢節奏，「會先找回幾個球隊的人，同體系比較能適應，加入球隊慢慢調整。」
台甲聯賽從2017年開踢，由大同連三季奪冠，台鋼今日登頂後，也是台甲賽史上第二支三連霸的隊伍，同時也取得隔年AFC CUP的參賽資格。
銘傳落敗後，也確定本季在7隊中墊底，將等候通知踢附加賽，教頭曾台霖表示：「雖然我們排最後，不過我們有一直在成長，打到最後一場我們還是有在堅持，沒有因為到最後就鬆懈，還是很努力，這是對大家的尊重，也是對我們自己的尊重。」
銘傳今晚也在主場舉辦場邊活動，動員球迷到場觀看，並提供點心，還有中場活動讓小球員與銘傳球員進行迷你友誼賽，曾台霖：「想說最後一場我們可以辦活動，在自己家踢球，我希望可以讓球員感受到原來球迷還是會來支持。」
2022年華南銀行台灣企業甲級足球聯賽賽季，也在本場結束後劃下句點，台鋼的奪冠頒獎典禮，將會在明年1月8日於足協的年度頒獎典禮一同進行。