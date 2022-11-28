足球／班吉梅開二度 台中FUTURO仍無緣冠軍

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開賽航源FC攻勢稍多，可惜連續進攻都無射正，反在第7分鐘讓台中FUTURO先馳得點，涂紹捷在左邊路18碼內開定位球，吊遠柱給李茂頭槌擺渡，讓台中FUTURO先吃下一顆定心丸。第35分鐘台中FUTURO再次展現頂上功夫，角球進場後陳庭揚頭槌接力助攻班吉，穩住領先局面進入下半場。
打開士氣的台中FUTURO下半場持續加溫，也迫使航源FC出現失誤，第51分鐘楊佳宝要將球送回門將手上重新組織進攻，沒想到角度偏移，門將來不及擋下，球便直直進入門框，讓FUTURO領先再度擴大。
13分鐘後，吳俊青在禁區準備攻門，門將向前防守，但吳俊青一腳送球到門前，班吉在無人看守下輕鬆將球推進網內。第73分鐘橫山翔平再錦上添花，比數來到5：0。儘管航源FC仍積極反攻，也在第79分鐘藉著潘彥宏射門得點，但已趕不及落後的球數，只能以落敗收尾。
台中FUTURO率先攻門的李茂已經許久未能進球，上次得點已是5月1日第一循環第三輪，他說：「這期間自己都沒有把握好機會，很感謝在最後一步可以得分，進球幫助球隊，士氣會變不一樣，因為這場一定要拿下來才能談冠軍。」
上週台中FUTURO才因烏龍球將勝利拱手讓給南市台鋼，本季唯一一場敗仗卻特別關鍵，李茂坦言，整個賽季其實球隊越打越順，隊上也補強很多好手，但輸球後局勢都變了，「真的很可惜。」
本季從南市台鋼轉戰台中FUTURO的班吉，對於要跟老東家爭奪冠軍，他直說：「很棒但也很難過，因為上禮拜輸掉最重要的一場，但這就是人生，我們要從這裡學習，讓自己更好。」
截至這場比賽結束班吉攻進18顆球，雖然無緣跟馬可競爭金靴獎，但他表示這個賽季慢慢找回許多信心，還是會繼續努力去提升自己之後的表現。
航源FC今天替補出場的潘彥宏，上場十分鐘就攻進對手大門，也是這個賽季個人唯一一球，「有點完成小成就的感覺，滿開心的，也覺得自己進步滿多的，不管是場上信心或是控球的穩定性，希望自己下個賽季能站穩先發，朝這個目標前進。」
賽後航源FC也在場邊舉辦簽名會，感謝球迷整季的支持，許多小朋友都拿著衣服、加油扇子等周邊找球員簽名跟拍照，為賽季劃下溫馨的句點。