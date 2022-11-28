UBA／游艾喆穿針引線率隊拉尾盤 政大跨季20連勝

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先盛後衰，尤其第四節崩盤，但輔大教練楊哲宜說：「前37分鐘我們打得很棒，輸贏卻取決於經驗、成熟度，無論如何，應予球員肯定，因我們證明，並沒差太多，乃至完全沒機會，但轉換快攻、籃板保護得再加油，今天最後即輸在此一環節。」
險中求勝，政大教練陳子威說：「得再學會更多打拉鋸戰的經驗，因前幾戰比較順手，悉為領先球，今天對手本季陣容大幅調整，可謂全新的輔大，我們贏得比預期辛苦，且接下來還會有更多的硬戰，因而拉鋸戰，已是現階段要再補強的一環。」
第四節「一波帶走」，陳子威說，攻守打自己既有的節奏，替補多人也跳出來，比方土洋幾枚菜鳥宋昕澔、莫巴耶，乃至吳志鍇，他說，莫巴耶其實可以扛四號，高布瑞五號，但不能因此壓縮本土球員的空間，才讓兩外援彼此輪替。
替補28分鐘三分球6投中3拿19分6籃板的宋昕澔說，雖是菜鳥，但自己大場面見不少，該挺身而出不能手軟，第四節就是。他說，幫政大拚三連霸至上，但有機會搶新人王，也當仁不讓。
游艾喆先發32分鐘得17分7籃板6助攻5抄截2阻攻，全方位表現的他說：「輔大的表現讓我們學到很多，尤其三節打完我們還落後，主因今天首度拉鋸戰，小有壓力，因前3場太順，開局大家又稍多個人表現，我的組織、節奏沒拿捏很好，幸後來回到正軌。」
他說，張鎮衙畢業、王凱裕掛傷號，得有更多人跳出扛得分責任，宋昕澔、林彥廷之外，其實李允傑的三分球很準，也宜多投，自己當然也不能置身事外，今天就勇於出手。莫巴耶18分8籃板，吳志鍇 9分5籃板，也在贏球。
前三節交互領先，差距未過5分，上半場政大42：41小贏，三節打完輔大超車1分，惜第四節難以守成。輔大江均18分最多，外援米洛哈12分8籃板，劉光尚11分。