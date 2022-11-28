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世足／無中鋒不德國　Fullkrug一上場就改變化學效應

▲德國前鋒Niclas Fullkrug。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國前鋒Niclas Fullkrug。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

對西班牙一戰，德國在最後15分鐘峰迴路轉，避免落入兩敗淘汰的局面。而最終拯救球隊的還是他們的正牌中鋒。本季在德甲狀態絕佳的Niclas Fullkrug，替補登場之後起到了良好的化學效應，整體有效的攻勢明顯增加。

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連續兩場Hansi Flick都是到了最後絕望時刻，才想起了Fullkrug，後者兩場加起來才上約半小時，結果證明了沒中鋒，德國還真的就少了那一味，幾名影鋒在場上亂跑，沒有人卡住搶點，效果終究有限。

其實，這一點對西班牙來說也是一樣的，這一場踢4-3-3也是個無鋒陣——雖然說不同於德國，伊比利人本來就是踢這種陣容的好手——最終也是要在Alvaro Morata上來之後，他們才取得進球。

此役Fullkrug被換場後，作為支點，反擊一推，西班牙的中場就慢慢跟不上了，2014年他們最輝煌的時刻，也是有Miroslav Klose擔任這個角色。現階段Flick似乎更信任Kai Havertz和Thomas Mueller，但這兩人踢中鋒都差點意思。

另外德國這兩場都有一個情形，那就是邊路已經取得了直接射門的機會，但還想繼續往禁區內滲透、製造更大的威脅，可是最終效果都不好。以這一屆比賽來看，那一腳的機會相當難得，下一場對哥斯大黎加，他們可能得稍微務實一些去將它給把握。

德國是中鋒盛產地，過去有Gerd Muller、Karl-Heinz Rummenigge、Jurgen Klinsmann、Klose等傳奇名將，在2014年Klose退出國家隊後，他們缺乏在這個位置上能獨當一面的人。

不過這幾場踢下來，雖然沒有萊萬(Robert Lewandowski)等級的神鋒，但德國這方面遠遠談不上人才凋零。下一場背水一戰，Flick是否會做出調整，值得期待。

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