好天氣倒數！入冬「首波冷空氣」明晚報到 低溫下探13度
中央氣象局表示，今天（28日）至明天（29日）白天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；明晚起鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，其他地區早晚亦涼；北部、東半部及馬祖地區將轉為有局部短暫雨的天氣，今、明兩天西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。
編輯中心/綜合報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(28日)台灣上空大致晴朗、雲層稀少，東側海上有零星降水回波，各地無降雨，截至4：53各地區平地最低氣溫約在19、20度，北部(基隆七堵區)19.0度，中部(南投中寮鄉)19.3度，南部(高雄內門區)19.8度，東部(花蓮壽豐鄉)18.7度。
最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(28、29日)兩天各地晴朗穩定，氣溫續升，白天微熱(各地區高溫升至31度以上)、早晚涼；西半部及金馬易有霧，北部約為19至31度，中部19至33度，南部20至33度，東部19至32度。
吳德榮說明，明日午夜前後、東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降；週三、四(30、1日)冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚微冷。週三晚、週四晨氣溫降至最低，台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，比「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的定義還高了3度。但為入冬第1波、北台灣氣溫又有驟降的過程(明日白天至週三白天下降超過10度)，感受上比較冷；北台灣的自動觀測站，仍會出現13、14度的平地最低氣溫，一定要注意保暖。
最新模式模擬顯示，週五(2日)北部、東半部仍有局部雨，冷空氣減弱，氣溫略升，北台仍偏冷。週六、下週日(3、4日)天氣好轉，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。（編輯：陳苾暐）