民主化曙光？中國「反封控」示威延燒　六四以來首見

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美國著名漢學家林培瑞則表示，上次有人提出「打倒共產黨」的口號，是在1989年的八九學運（期間發生著名的六四事件），時隔30多年後，中國再次喊出這個口號，別具意義，堪稱多年來「最直接挑戰共產黨的口號」。雖然比起八九學運，今時今日，中國政治大氣候更加惡劣、此次示威規模也還沒有八九學運這麼大，但這將會是很重要的指標，讓外界看到中國的現實以及中國民心所向，必定會成為有意義的歷史事件，反映出中國的深層問題。
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的中國政策顧問余茂春則認為，中國大規模的封控政策已經不只影響到底層百姓，甚至觸及到了高層與中產階級，導致民眾群起抗爭成了燎原之火，反對封城的運動有了全國性廣大基礎，催化反抗運動風起雲湧；即使八九學運和本次這波示威潮的背景以及訴求有所不同，但整體目標都是一樣的，就是表達民眾自己的聲音、民眾自我意識的覺醒，對共產黨嚴厲且荒唐的政策已經忍無可忍。
中國知名民運人士王丹也在臉書上聲稱，中國全國性的民變，事實上已經發生，中南海想必正在緊急開會，商討對策，如果北京決定採取懷柔政策，做一些讓步，事態或許會暫時平息；然而，如果他們採取的是暴力鎮壓政策，甚至對民眾開槍，那改變世界的大事就會發生，六四事件只會發生一次，中共如果敢再次調動軍隊開槍，必定會被推翻。
王丹直言，只要習近平真的調動軍隊，外界原來以為遙遙無期的中共垮台，很快就會發生，也許全世界都還沒有準備好，但前蘇聯的垮台也是在全世界的意外中，一夕之間發生的。