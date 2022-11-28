九合一落幕！謝金河提4點分析「民進黨大敗」：他成破口

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河指出，首先，過去民進黨選舉都是由下而上，以初選定勝負，但這次只有屏東縣辦初選，所有人選都是「選對會」推派，這當中存在很多主觀意識，不一定會推出最好的人選，於是，有小英寶寶之稱的林智堅成了破口。
謝金河點出，本屆選舉英派總攬大局，由林錫耀，洪耀福操盤，不過他們在2018年已經輸了一次，經過4年，他們再次擔綱，這次選舉的主軸很模糊，即便是最後喊出「抗中保台」，也很虛弱無力。很多爭議性的議題，包括防疫，疫苗，或是台海危機，甚至最近半導體「去台化」，所有論述都不積極，完全引不起共鳴。
謝金河表示，側翼的極大化釀成重大危機，去年台中市補選一席立委，電視台用洪荒之力猛打顏寬恒奏效，今年大家如法炮製，全力追打蔣孝嚴的陳年緋聞案，後來又猛打林姿妙，高虹安，自己偶爾打開電視頻道，殺得太過頭，其實反而有反效果，甚至，反而為敵營拉抬聲勢。
謝金河直批，「驕兵必敗」，2020年民進黨大勝，很多人忘了自己是誰？尤其是圍繞在小英身邊的英系核心人士更不可一世，他們總攬陳時中選務，「陳時中本來是不錯的產品，這次被包裝得四不像，一點力道也沒有。」此時又不時傳出，英派可能拱出陳建仁，排除賴清德，大選前夕，內部人自己卡自己，離心離德，選舉如果沒有眾志成城，一定選不好。
另外，謝金河也表示，隱藏在檯面下的衝突包括台南黃偉哲與郭信良，陳亭妃的矛盾、屏東屏鵝公路的爭議若不面對都可能會出大事。「選前民進黨已經很無力，小英總統也感到危機，但已經來不及。去年全黨面對四大公投，大家團結一致的力量哪裡去了？這種虛弱無力，如果台北市及桃園市都輸掉，民進黨就是慘敗」。（編輯：孫唯容）