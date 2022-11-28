口罩禁令今天公布鬆綁？薛瑞元：今年應該可以過個好年
我國本土疫情趨緩，口罩鬆綁討論度持續攀升，指揮中心日前表示將分階段實施，不過到底何時公布實行時間，指揮中心一直沒有給明確回應。今（28）早衛福部長薛瑞元受訪時指出，口罩鬆綁是否可於今日公布，將由指揮中心說明，不過他也表示，「可以很樂觀的預期，未來不管是新曆年或舊曆年，應該是可以過個歡樂的年。」
編輯中心/綜合報導
國內疫情高峰已過，疫情指揮官王必勝日前表示，口罩研擬會分三階段鬆綁，將於選後一週公布第一階段的鬆綁方向，第一階段會以戶外為優先，不過針對無法和不特定對象保持社交距離的地方，將另外裁定規則，室內部分則還要看狀況，看看是不是要改成正面表列場所才要戴口罩。
昨（27）日受訪時透露，關於口罩鬆綁政策，週一指揮中心很可能做這方面的討論。今天薛瑞元被問及有關口罩第一階段鬆綁是否會在今日下午公布？他再次強調關於口罩政策，依然交由指揮中心說明，不過「事實上防疫的成果已逐漸浮現，可以樂觀的預期，未來不管是新曆年或舊曆年，應該是可以過個歡樂的年。」（編輯：孫唯容）
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