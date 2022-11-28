已成立交接小組？蔣萬安不鬆口：都在準備與規劃中

2022選舉藍營再度拿下首都政權，國民黨台北市長當選人蔣萬安今（28）日繼續展開車隊掃街謝票活動，同時引發外界關心，蔣萬安市府小內閣名單，及是否成立交接小組？然而，蔣萬安稍早受訪時，屢屢被問及此事，他僅回答，都在準備與規劃中，會一步一步照節奏處理。
記者翁子竣／台北報導
蔣萬安今出發車掃謝票前，先被問到對副市長分工想法？蔣萬安回應，這兩天他心中最重要的事情，就是要感謝市民朋友對他的信任與支持，他強調人事部分會積極規劃，最重要是打造清廉、有效率與服務型政府，能夠提供市民朋友服務。
媒體追問，有何想法與計畫？蔣萬安重申表示，他們都在積極規劃，最重要這兩天先謝謝市民朋友，因為有他們的陪伴與相挺，才能夠走到最後一刻；人事部分積極規劃，最重要目標是大家攜手努力往前邁進，打造一個清廉、有效率的服務型政府。
然而，再被問到如何跳脫市民對國民黨班師回朝印象？蔣萬安說，他們用人唯才，有品德、專業能夠發揮所長，最重要是能夠推動市政，符合人民的期待。
至於交接小組是否已成立？人選又是誰？蔣萬安依舊語帶保留回，交接部分都在積極作業，希望整個市政交接過程圓滿順利。媒體再問，小組是正在準備還是作業中？蔣未透露僅說，「都在準備，過程都會一步一步照節奏處理」；對於幾天內要成立交接小組，蔣也僅說在規劃與討論中。