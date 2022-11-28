頂呱呱推「會員制」入會送雞腿　VIP全年不限次消費9折起

頂呱呱集團大舉推出會員制度，現在免費入會就送「原味雞腿」兌換券；12月付費升級成為「KWA KWA VIP」，除了先拿超值禮包，可獲得呱呱包、地瓜薯條等人氣美食，還能享全年「無限次消費9折起」優惠，爽拿生日禮85折券、100元抵用券等，一起來看看有什麼好康。
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頂呱呱全新首推會員制「KWA KWA CLUB」，結合手機電子支付搭配會員集點功能，並擴大全品牌通用的3大好處，更同時整合品牌門市資訊、最新活動公告、優惠券票夾等功能，讓消費者使用環保又方便，還享有更多回饋。透過頂呱呱官方LINE帳號加入KWA KWA CLUB成為「TKK愛好者」會員，至集團旗下任一品牌門市，每消費35元就能獲得1點，集滿5點起即可兌換眾多明星商品；年度消費累積滿千元可成為「TKK狂熱者」會員，升等加贈升級禮包（享單筆9折券、免費餐點兌換券等優惠），並有品牌日點數加碼活動。
即日起即日起，即刻免費加入頂呱呱「KWA KWA CLUB」，註冊完成會員皆可收到免費入會禮「原味雞腿」兌換券（數量有限，送完為止。可至全台頂呱呱門市）；或也能至全台東京油組総本店門市換「日式餛飩湯」。頂呱呱集團品牌全台門市有頂呱呱、東京油組総本店及美國功夫茶。
12/1起還開放付費升級「KWA KWA VIP」早鳥優惠價499元，即可享有2023年度消費「不限次數9折起」回饋，每週二消費點數加碼2倍福利（不限品牌）；同時贈送價值810元的超值禮包，可免費享用呱呱包、地瓜薯條、招牌醬油油麵（並盛），及生日禮85折券，100元抵用券等11張，每個月還能領取專屬集團優惠券。