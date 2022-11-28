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頂呱呱推「會員制」入會送雞腿　VIP全年不限次消費9折起

▲頂呱呱集團首推「會員制」，現在免費入會送「原味雞腿」兌換券；12月付費升級成為「KWA KWA VIP」，爽拿呱呱包、地瓜薯條等人氣美食超值禮包，還能享全年「無限次消費9折起」優惠，一起來看看有什麼好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂呱呱集團首推「會員制」，現在免費入會送「原味雞腿」兌換券；12月付費升級成為「KWA KWA VIP」，爽拿呱呱包、地瓜薯條等人氣美食超值禮包，還能享全年「無限次消費9折起」優惠，一起來看看有什麼好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

頂呱呱集團大舉推出會員制度，現在免費入會就送「原味雞腿」兌換券；12月付費升級成為「KWA KWA VIP」，除了先拿超值禮包，可獲得呱呱包、地瓜薯條等人氣美食，還能享全年「無限次消費9折起」優惠，爽拿生日禮85折券、100元抵用券等，一起來看看有什麼好康。

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頂呱呱全新首推會員制「KWA KWA CLUB」，結合手機電子支付搭配會員集點功能，並擴大全品牌通用的3大好處，更同時整合品牌門市資訊、最新活動公告、優惠券票夾等功能，讓消費者使用環保又方便，還享有更多回饋。透過頂呱呱官方LINE帳號加入KWA KWA CLUB成為「TKK愛好者」會員，至集團旗下任一品牌門市，每消費35元就能獲得1點，集滿5點起即可兌換眾多明星商品；年度消費累積滿千元可成為「TKK狂熱者」會員，升等加贈升級禮包（享單筆9折券、免費餐點兌換券等優惠），並有品牌日點數加碼活動。

即日起即日起，即刻免費加入頂呱呱「KWA KWA CLUB」，註冊完成會員皆可收到免費入會禮「原味雞腿」兌換券（數量有限，送完為止。可至全台頂呱呱門市）；或也能至全台東京油組総本店門市換「日式餛飩湯」。頂呱呱集團品牌全台門市有頂呱呱、東京油組総本店及美國功夫茶。

12/1起還開放付費升級「KWA KWA VIP」早鳥優惠價499元，即可享有2023年度消費「不限次數9折起」回饋，每週二消費點數加碼2倍福利（不限品牌）；同時贈送價值810元的超值禮包，可免費享用呱呱包、地瓜薯條、招牌醬油油麵（並盛），及生日禮85折券，100元抵用券等11張，每個月還能領取專屬集團優惠券。

另外，摩斯漢堡12月推出元氣早餐新品「日式胡麻豬排福堡」及「培根奶油濃湯」；迎接2023年更推出三麗鷗聯名新年福袋，12/1起民眾來店消費不限金額，即可享899元加購三麗鷗聯名新年福袋，內含冬季必備保暖萬用毯乙件、可愛派對圖樣收納袋乙個、Hello Kitty & 蛋黃哥派對封口夾乙組、超萌3D杯蓋乙個（Hello Kitty款及蛋黃哥款隨機出貨）、和MOS美味派對分享券12張（價值1,000元起，數量有限，售完為止）。

聰明消費者特別推薦使用MOS Order App「安心取溫馨送」，訂購「冬日限定元氣早餐」嚐鮮優惠套組，品嚐日式胡麻豬排福堡搭配中杯摩斯咖啡，只要優惠價89元。

▲頂呱呱悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，搭配「勇弟呱呱餐」，加價購只要59元，限定新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市試水溫，引起騷動。台中粉絲狂敲碗「為什麼沒有台中？」、「好啊 都不要在台中試水溫啊」、「把我們台中人看沒有~~~」。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲加入頂呱呱VIP會員，可以免費爽吃人氣呱呱包。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲頂呱呱集團2023 KWA KWA VIP會員制度開跑。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱集團2023 KWA KWA VIP會員制度開跑。（圖／頂呱呱提供）
▲摩斯漢堡12月推出早餐新品「日式胡麻豬排福堡」。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡12月推出早餐新品「日式胡麻豬排福堡」。（圖／摩斯漢堡提供）
▲2022摩斯漢堡推出「三麗鷗聯名新年福袋」，讓Hello Kitty與蛋黃哥陪過年。（圖／摩斯漢堡提供）
▲2022摩斯漢堡推出「三麗鷗聯名新年福袋」，讓Hello Kitty與蛋黃哥陪過年。（圖／摩斯漢堡提供）

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