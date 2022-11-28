年終微增！平均達1.23個月　大傳、文教仍墊底

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若扣除不發放的20.2%，整體平均值則變成1.54個月，也略多於去年的1.52個月。以「行業別」進行交叉分析，年終獎金「比較高」的則有「金融保險與會計統計業」(2.56個月)、「科技資訊業」(1.89個月)、「運輸與物流倉儲業」(1.75個月)，以及「醫護與生技業」(1.67個月)、「傳統製造業」(1.6個月)。
反之，年終獎金「比較低」的則有「大眾傳播與公關廣告業」(0.56個月)、「文教業」(0.67個月)、「農林漁牧礦與環保生態業」(0.75個月)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊業」(0.8個月)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(0.89個月)。
若覺得年終獎金不理想，有61.1%的勞工透露，會萌生辭意，那麼對年終獎金，勞方心中「最理想」的發放狀況，依序分別是：40.3%認為要「與自己過去一年的績效成正比」；31.1%認為，「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」；28.6%則認為要「與公司過去一年的業績成正比」。
企業主認為，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序為「公司利潤」(75.3%)、「個人績效」(66.1%)、「職務重要性」(30.3%)，以及「年資深淺」(27.2%)、「工作內容繁複性」(26%)、「部門績效」(16.6%)。
總的來說，有22.6%的人評估，若在「兔年過年前」提出辭呈，對年終獎金或分紅「不會有任何變化」；只是認為會有「損失」的，合計也佔了七成六(75.6%)：其中44%認為會「完全拿不到」；31.6%則認為會「減少」；僅極少數的1.8%，認為會「增加」！平均更預估，會因此損失掉4.9萬元的獎金或分紅。
對於上班族的擔憂，仍有47%的企業指出，如果在發年終獎金前，得知某員工想離職，其實給他(她)的金額，「不會重新評估，完全照工作表現而定」；只是其餘有43.3%表示，「會重新評估，少給一些或完全不給」；僅有9.7%透露，「會重新評估，想留住人才，所以多給一些」。