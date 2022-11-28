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世足／美足協擅改自家國旗　伊朗向FIFA提出強烈抗議

▲世足「美伊大戰」未演先轟動，雙方球迷各自彩繪臉部表達對國家隊的支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲世足「美伊大戰」未演先轟動，雙方球迷各自彩繪臉部表達對國家隊的支持。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國和伊朗在卡達世足賽還沒有對決，雙方場下的交鋒就已經引發關注，為了支持伊朗女權抗議活動，美國足協此前擅改伊朗國旗，引發後者不滿，伊朗足協已經要求國際足聯(FIFA)對此做出裁決。

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在本次世足賽之前，伊朗境內掀起了大規模的抗議，甚至球員也在場上做出動作來支持國內女權活動。起因是今年9月時，伊朗庫德族女性Mahsa Amini因為沒有確實戴上頭巾，而在宗教警察執法過程中過世，引發該國震動。

對此，美國足協為了聲援相關抗議活動，擅自將伊朗國旗上的國徽拿掉，只剩下3色。對此伊朗當局十分不滿， 該國法律顧問Safia Allah Faghanpour稱，美國此舉不尊重伊朗國旗，「尊重一個國家的國旗是公認的國際慣例，所有國家都必須遵守。針對伊朗國旗採取的行動是不道德的，違反國際法。」

伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)則報導，伊朗足協認為美國足協在官方推特上發表惡意污辱伊朗國旗的圖片，違反了FIFA憲章，他們已向FIFA發出申訴。TNA則認為這樣嚴重的事情，將對方禁賽10場是合理的處置，並認為美國男足應該要被踢出本屆世界盃才對。

FIFA章程第13條中寫道：「任何人因種族、膚色、民族、民族或社會出身、性別、殘疾、語言、宗教、政治見解、財富、出身或任何其他地位或任何其他原因，以輕蔑、歧視性或貶損性的言語或行為(以任何方式)冒犯一個國家、一個人或一群人的尊嚴或完整，應處以停賽至少十場或一段時間的處罰，或任何其他適當的紀律措施。」

美國足協目前已經刪除該圖片，但發言人表態支持伊朗國內女權運動。雙方將在台灣時間30日凌晨3點，進行B組的最後一場賽事，勝出的一方將能取得16強賽事門票。

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