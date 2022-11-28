世足／美足協擅改自家國旗　伊朗向FIFA提出強烈抗議

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對此，美國足協為了聲援相關抗議活動，擅自將伊朗國旗上的國徽拿掉，只剩下3色。對此伊朗當局十分不滿， 該國法律顧問Safia Allah Faghanpour稱，美國此舉不尊重伊朗國旗，「尊重一個國家的國旗是公認的國際慣例，所有國家都必須遵守。針對伊朗國旗採取的行動是不道德的，違反國際法。」
伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)則報導，伊朗足協認為美國足協在官方推特上發表惡意污辱伊朗國旗的圖片，違反了FIFA憲章，他們已向FIFA發出申訴。TNA則認為這樣嚴重的事情，將對方禁賽10場是合理的處置，並認為美國男足應該要被踢出本屆世界盃才對。
FIFA章程第13條中寫道：「任何人因種族、膚色、民族、民族或社會出身、性別、殘疾、語言、宗教、政治見解、財富、出身或任何其他地位或任何其他原因，以輕蔑、歧視性或貶損性的言語或行為(以任何方式)冒犯一個國家、一個人或一群人的尊嚴或完整，應處以停賽至少十場或一段時間的處罰，或任何其他適當的紀律措施。」
美國足協目前已經刪除該圖片，但發言人表態支持伊朗國內女權運動。雙方將在台灣時間30日凌晨3點，進行B組的最後一場賽事，勝出的一方將能取得16強賽事門票。